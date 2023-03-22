Новости Эстонии
22.03.2023, 20:04

Оказывается, в деле Вахера-Хелдна есть и другие действующие лица: к скандалу причастен глава Центральной криминальной полиции

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Aivar Alavere
Aivar Alavere
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, к оформлению Ээрика Хелдна на работу причастны пять человек. Помимо Эльмара Вахера в их число входит Прийт Пяркна, который в 2019 году был руководителем отдела управления информацией и ведения делопроизводства. Также упоминаются глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и руководитель оперативного бюро Центральной криминальной полиции и специалист по кадрам PPA Тоомас Лыхмус.

Заместитель генерального директора PPA Эгерт Беличев сказал, что ему очень жаль, что возникли такие подозрения, и что это, безусловно, большой удар для организации. „Сейчас главное - установить истину и в то же время продолжать работать в обычном режиме. Мы всецело сотрудничаем с Полицией безопасности и прокуратурой, чтобы добраться до сути этого дела“.

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