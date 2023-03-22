22.03.2023, 20:04
Оказывается, в деле Вахера-Хелдна есть и другие действующие лица: к скандалу причастен глава Центральной криминальной полиции(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, к оформлению Ээрика Хелдна на работу причастны пять человек. Помимо Эльмара Вахера в их число входит Прийт Пяркна, который в 2019 году был руководителем отдела управления информацией и ведения делопроизводства. Также упоминаются глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и руководитель оперативного бюро Центральной криминальной полиции и специалист по кадрам PPA Тоомас Лыхмус.