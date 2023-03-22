Отстраненный от службы гендиректор полиции Эльмар Вахер: „Чувствую ли я себя виновным? Нет“

Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.

Согласно подозрению, в мае 2022 года Ээрик Хелдна подал в Департамент социального страхования заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования ходатайство удовлетворил. Основанием для ходатайства о получении пенсии стали документы, отражающие, в том числе, фиктивный стаж Ээрика Хелдна в полиции в течение примерно двух лет. Без этого Хелдна не набрал бы необходимый стаж чиновника полиции (25 лет) и не имел бы права на получение пенсии за выслугу лет.

Сегодня отстраненный от должности гендиректор полиции Эльмар Вахер побеседовал с ERR и изложил свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Он уверен, что не сделал ничего плохого.

„Знаете, это довольно неприятная история. Это трехлетний юридический спор между КаПо и PPA, который касается поступления на полицейскую службу, определения стажа работы, ротации. Интересно, что год назад мои коллеги пошли спрашивать в прокуратуре, оправдана ли и правильна ли такая ротация. И получили ответ, что это правильно“, - сказал Вахер.

Вахер заверил, что не чувствует себя виновным и готов отстаивать свои взгляды в суде.

„Чувствую ли я себя виновным? Нет, потому что моя позиция в этом юридическом споре такая же, как и раньше. Я продолжаю стоять на том, что PPA действовал правильно и готов отстаивать эти позиции как на досудебном следствии, так и в дальнейшем в суде“, - сказал он.

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