Swedbank проиграл и в Госсуде: закрывать счет клиенту можно только в исключительных случаях

Решение Госсуда основано на иске Елены Хрипуновой против Swedbank за приостановку основных платежных услуг, предоставляемых паевым товариществам Ronfard и Logowest, членом правления и пайщиком которых является Хрипунова; она же, согласно Коммерческому регистру, выступает в роли бенефициара этих компаний, передает rus.err.

Банк обосновал расторжение договора тем, что потребитель был связан с коммерческими товариществами, которые, по мнению банка, подвержены высокому риску отмывания денег. В то время как Вируский уездный суд отклонил иск лица, подавшего жалобу на банк, Тартуский окружной суд этот иск удовлетворил, что побудило банк обратиться в Государственный суд.

Гражданская коллегия Госсуда согласилась с окружным судом по части того, что расторжение договора об оказании базовых платежных услуг в обычном порядке не допускается, поэтому иск клиента пришлось удовлетворить.

Поскольку Обязательственно-правовой закон в Эстонии, в отличие от директивы ЕС, не уточняет, в каких случаях с потребителем можно расторгнуть договор об основных платежных услугах, коллегия истолковала закон в соответствии с директивой, согласно которой, кредитное учреждение может расторгнуть договор в одностороннем порядке только в исключительных случаях - например, в случае нарушения правовых актов об отмывании денег, финансировании терроризма или расследовании и предотвращении преступлений.