СХЕМА | В Таллинне существенно меняются маршруты общественного транспорта. Читайте подробности!

С 17 апреля по 31 мая 2023 г. будет прекращена работа трамвайных линий № 2 и 4, временно будет открыта трамвайная линия № 6 по маршруту Копли – Тонди, а также изменится маршрут автобусных линий № 15 и 58 с целью частичного временного замещения трамвайных линий.

Остановки на маршруте объезда в центре города (см. схему) :

„Виру“ на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А – конечная остановка на Пярнуском шоссе после Драмтеатра (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке „Виру“ на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.

Остановка „Эстония“ на Театральной площади : маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.

Остановка „Каубамая“ на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц „Каубамая“ остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.

Из автобусного терминала „Виру“ будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов – на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.

На остановках автобусов, маршрут которых будет изменен, будут размещены материалы с описанием и схемами временного маршрута. На этих маршрутах также могут возникнуть отставания от графика, в центре города может увеличиться время пешего хода до остановок. За изменениями и графиками можно следить на странице https://transport.tallinn.ee/ .

Изменения в работе маршрутов Таллинн ского общественного транспорта в период 04.04-31.05.2023:

Автобусная линия № 1: В направлении центра Виймси маршрут не изменится.

В направлении Viru keskus : Нарвское шоссе, ул. Крейцвальди, Тартуское шоссе, б. Рявала, ул. Лайкмаа, на измененном участке маршрута временная остановка будет перед домами № 10 и 22 по ул. Крейцвальда, остановка Торнимяэ и конечная остановка Лайкмаа.