Руководитель сети магазинов: лишь небольшая часть товаров действительно продается со скидкой, следите за стоимостью покупательской корзины(2)
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, магазины вкладывают всё больше денег в рекламные кампании, чтобы показать, что у них выгодно делать покупки, в то время как на самом деле в крупных торговых сетях реально уценяется лишь 3-5% от всего ассортимента товаров, а цель кампаний — привлечь людей в магазин.
По словам Тармо Лауринга, реклама часто показывает скидки на товары, которые по такой же цене продаются в другом магазине. „Реклама — совершенно нормальная часть информирования клиентов в сфере торговли, но в последнее время объёмы рекламы резко выросли вместе с ценами на продукты. Каждый вечер, когда эфирное время самое дорогое, каналы пестрят рекламой магазинов, почтовые ящики тоже всё время переполнены рекламой. А ведь, ко всему прочему, печатающиеся изо дня в день глянцевые рекламные брошюры дорого обходятся природе“, — сказал Лауринг.
„Парадоксально, но чем больше денег продавец вкладывает в рекламу скидок, тем больше его расходы, и эти сотни тысяч евро он должен вернуть себе за счёт цен на другие товары. Широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле, совсем наоборот“, — пояснил Лауринг.
По словам Тармо Лауринга, розничные сети поняли, что люди всё чаще приходят в магазин именно за товарами кампаний, но на самом деле 95% товаров продаются по обычным ценам, а одними только скидочными товарами покупательскую корзину не наполнить.
„Товары кампании – это лишь небольшая часть ассортимента, и чем больше этих отдельных товаров рекламируется со скидкой, тем больше наценка на другие товары. По отдельным товарам, предлагаемым со скидкой во время кампаний, не стоит автоматически судить об общем ценовом уровне магазина“, – советует Лауринг.
„К кампаниям скидочных продаж надо относиться рационально – например, если целые группы товаров, посуда или игрушки, предлагаются со скидкой 50% или даже 70%, это говорит только о том, насколько большой на самом деле была наценка. По сути, это грабёж, о котором задним числом говорят открыто и без сантиментов“, – сказал Лауринг.
„Сегодня в одном магазине дёшево продаётся один товар, в другом – другой, и никто не может обойти все магазины. Значит, для потребителя гораздо важнее общий средний уровень цен и общая стоимость корзины повседневных покупок. Если вам нужен конкретный отдельный продукт, например, молоко, то, по сути, дешевле всего купить его на ближайшей заправке, потому что в этом случае вы не купите множество других, возможно, ненужных товаров“, — добавил Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, к сожалению, розничная торговля сейчас фокусничает с ценами и объёмами. „Нужно быть внимательным, обращая внимание на цену за килограмм, потому что упаковки становятся меньше очень незаметно, и вы, вместо прежней 500-граммовой упаковки, теперь покупаете 450 граммов. Я шучу, но это грустная шутка, — скоро дорогие магазины начнут использовать для покупок корзины и тележки меньшего размера, чтобы покупатели думали, что получают то же количество товаров за те же деньги, что и раньше“, — сказал Лауринг.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.
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