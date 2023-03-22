Новости Эстонии
22.03.2023, 14:30

Алчность Хелдна обернулась уголовным делом для него и главы Департамента полиции и погранохраны

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Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отстранен от должности
Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отстранен от должности
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Около 400 евро дополнительных денег ежемесячно и приличная пенсия бывшего сотрудника полиции послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна и имеющего отношение к делу генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, пишет Eesti Päevaleht.

13 июля 2017 года неожиданно стало известно, что Ээрик Хелдна, проработавший почти восемь лет в Департаменте полиции безопасности, оставляет пост заместителя генерального директора КаПо. Две недели спустя в интервью изданию Eesti Päevaleht Ээрик Хелдна сказал, что эта новость стала неожиданной только для общественности. „Совершенно очевидно, что это решение не могло быть принято опрометчиво, мы неоднократно говорили об этом с гендиректором (генеральным директором КаПо Арнольдом Синисалу — К. А.). Окончательно решение об уходе оформилось в последние полгода, не последнюю роль сыграла и и полученная весной в Тартуском университете степень магистра по юриспруденции, - сказал тогда Хелдна, заверив, что проблем на работе не было. — Если бы не было взаимодействия, не было бы и результатов. (…) Не было такого, чтобы кто-то за спиной вел свою игру. Это не характерно для руководства КаПо и лично для меня такие приемы неприемлемы“.

И все же что-то изменилось, поскольку, как утверждают, Хелдна повел свою игру. Игру ради того, чтобы получить пенсию сотрудника полиции, на которую он не мог бы рассчитывать, уйдя из Полиции безопасности.

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