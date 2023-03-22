Алчность Хелдна обернулась уголовным делом для него и главы Департамента полиции и погранохраны

13 июля 2017 года неожиданно стало известно, что Ээрик Хелдна, проработавший почти восемь лет в Департаменте полиции безопасности, оставляет пост заместителя генерального директора КаПо. Две недели спустя в интервью изданию Eesti Päevaleht Ээрик Хелдна сказал, что эта новость стала неожиданной только для общественности. „Совершенно очевидно, что это решение не могло быть принято опрометчиво, мы неоднократно говорили об этом с гендиректором (генеральным директором КаПо Арнольдом Синисалу — К. А.). Окончательно решение об уходе оформилось в последние полгода, не последнюю роль сыграла и и полученная весной в Тартуском университете степень магистра по юриспруденции, - сказал тогда Хелдна, заверив, что проблем на работе не было. — Если бы не было взаимодействия, не было бы и результатов. (…) Не было такого, чтобы кто-то за спиной вел свою игру. Это не характерно для руководства КаПо и лично для меня такие приемы неприемлемы“.