На улицы возвращаются электросамокаты. Фирма Bolt ввела ряд ограничений

Как сказал представитель фирмы Bolti Eesti Александр Лилишенцев, в этом сезоне первоочередное значение будет иметь безопасность участников движения. Фирма продумала новые ограничения парковки, скорости, а также систему, которая исключит поездку на самокате нескольких человек. „В этом году в течение всего сезона основное внимание нашей команды будет направлено на обеспечение безопасности. В первую очередь мы полагаемся на то, пользователи будут соблюдать правила безопасного движения, но готовы призывать к порядку тех людей, которые игнорируют предупреждения. Например, в этом году мы будем блокировать тех пользователей, которые постоянно злоупотребляют услугой“, - сказал Лилишенцев.

Перед началом нового сезона фирма Bolt разработала стандарты безопасности, и эти стандарты будут повышаться.

„Мы усовершенствовали меры безопасности, разработав систему, исключающую поездку на самокате нескольких человек. Теперь наш самокат распознает, если на нем будут ехать два человека. Кроме того, мы запретили парковать самокаты в Тарту на всех тротуарах, ширина которых составляет менее 1,7 метра, планируем ввести это требование и в других городах. Совместно с властями городов планируем создать новые зоны парковки самокатов и установить на улицах электрические зарядные станции“, - сказал Лилишенцев.

Арендуя самокат, человек обязан соблюдать правила дорожного движения, по возможности надевать защитный шлем. Запрещается ездить на самокате в пьяном виде, во время движения на самокате может быть только один человек.

Фирма Bolt предоставляет электросамокаты в аренду лицам старше 16 лет.