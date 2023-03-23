„Принудительная“ реновация: Министерство экономики поделилось подробностями(20)
Во вторник, 14 марта, Европейский парламент одобрил директиву, которая ужесточает обязательства по реновации зданий во всем ЕС. Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе ответила на вопросы RusDelfi о том, как это будет работать на практике, станет ли реновация действительно „принудительной“ и как государство поддержит людей финансово.
Как новые требования изменят экономическую стратегию страны?
На уровне ЕС по обновлению существующего фонда зданий уже установлена окончательная цель на 2050 год. Вопрос директивы, который сейчас привлекает большое внимание, заключается в том, какие промежуточные цели могут быть согласованы по всей Европе для достижения цели 2050 года.
Важно подчеркнуть, что во вторник (14.03.2023) был принят не окончательный текст директивы, а была подтверждена позиция одной стороны - Европейского парламента. Теперь начнутся „трилоговые“ переговоры (многосторонние - прим. ред.) между Европарламентом, Комиссией и Советом, чтобы найти компромисс.
Какой будет окончательная формулировка директивы, другими словами, какие требования будут фактически применяться, станет ясно после завершения переговоров, вероятно, во второй половине года. Мы хотели бы сохранить линию, согласованную между государствами-членами в прошлом году, которая дает странам больше гибкости и учитывает национальную специфику.