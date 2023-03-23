„Принудительная“ реновация: Министерство экономики поделилось подробностями

Как новые требования изменят экономическую стратегию страны?

На уровне ЕС по обновлению существующего фонда зданий уже установлена окончательная цель на 2050 год. Вопрос директивы, который сейчас привлекает большое внимание, заключается в том, какие промежуточные цели могут быть согласованы по всей Европе для достижения цели 2050 года.

Важно подчеркнуть, что во вторник (14.03.2023) был принят не окончательный текст директивы, а была подтверждена позиция одной стороны - Европейского парламента. Теперь начнутся „трилоговые“ переговоры (многосторонние - прим. ред.) между Европарламентом, Комиссией и Советом, чтобы найти компромисс.

Какой будет окончательная формулировка директивы, другими словами, какие требования будут фактически применяться, станет ясно после завершения переговоров, вероятно, во второй половине года. Мы хотели бы сохранить линию, согласованную между государствами-членами в прошлом году, которая дает странам больше гибкости и учитывает национальную специфику.

Например, согласно видению государств-членов, к 2033 году нужна не реконструкция всех зданий до энергетического класса D, как предлагает парламент, а