ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: отстранение Эльмара Вахера с поста гендиректора - правильный шаг

Сегодня утром Полиция безопасности Эстонии (КаПо) предъявила подозрение в мошенничестве руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна, а генеральному директору Департаменту полиции и погранохраны (PPA) Эльмару Вахеру предьявлено подозрение в пособничестве мошенничеству.

Лянеметс сказал, что еще не общался в Вахером. „Я смогу сделать этого тогда, когда КаПо завершит свои действия. Естественно, я сообщу ему о решении. Политикам здесь сегодня делать нечего, это решение прокуратуры, они вместе с КаПо проводят следственные действия, тогда выяснится, выдвигать обвинение или нет. Сейчас это только подозрение“, - сказал он.

Отстранение Вахера, по словам Ляэнеметса - правильное решение, чтобы не возникало больше вопросов. Обязанности руководителя PPA исполняет Эгерт Беличев, который должен был через месяц занять эту должность. „Он несколько месяцев готовил себя к вступлению на пост руководителя PPA, это гарантирует сегодня департаменту уверенность, что работа продолжится в спокойном режиме“, - сказал министр.

„Это хорошая модель поведения в случае, когда предъявляются подозрения. Очень тяжело было бы ему самому руководить. И к полиции у общества особенно большие требования и ожидания. Полиция - тот орган, который контролирует законопослушное поведение людей и должен это обеспечивать. В этом смысле, я думаю, это важно, что пришлось сделать“, - пояснил Ляэнеметс, почему отстранение Вахера - правильное решение.

Министр признался, что такая новость стала для него сюрпризом. „Такие вещи огорчают, очень жаль. Оценку этому давать не стану, на самом деле ситуация не доказана, но таким вещам нельзя происходить. В действительности было бы хорошо, когда невозможно было бы предъявить даже подозрений, потому что полиция была до сих пор внушающим очень большое доверие партнером для людей и для всего общества“.