Новости Эстонии
21.03.2023, 13:50

ФОТО | В мохнатом полку прибыло! В Пыхьяской префектуре появилась новая служебная собака

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Щенок бельгийской овчарки Пыхьяской префектуры.
Щенок бельгийской овчарки Пыхьяской префектуры.
ФОТО: Erakogu

У Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны появился новый мохнатый сотрудник - щенок бельгийской овчарки. Об этом сообщили в публикации аккаунта о служебных собаках эстонской полиции в Instagram.

„Люди Икс прибыли!“ - так подписали фотографию нового мохнатого сотрудника. В Пыхьяской префектуре появился щенок бельгийской овчарки по имени Ксенто (Xento).

К настоящей службе Ксенто приступит гораздо позже, а пока он привыкает к новому месту. В публикации сообщили, что в новом доме щенок настолько освоился, что, по словам хозяина служебной собаки Фреда, ведет себя как настоящий хищник. К счастью, в процессе воспитания Фреду помогает его служебная собака Фифа, вышедшая на пенсию.

“После долгого путешествия из Германии в Эстонию Ксенто провел свою первую ночь на руках у Фреда“, - было сказано в подписи к фотографиям.

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