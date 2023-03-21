В Таллинне подросток сжег в духовке пиццу: понадобилась помощь охранников и спасателей

Отреагировавшему на сигнал тревоги охраннику подросток сказал, что забыл пиццу в духовке, и пицца горела пламенем. Охранник выключил плиту и накрыл ее противопожарным полотном. Также он открыл окна, чтобы проветрить квартиру, после чего на место происшествия прибыли и спасатели. Они дополнительно проверили квартиру – никакой опасности обнаружено не было. Для вентиляции квартиры использовалось специальное оборудование. Подросток, находившийся дома один, не пострадал, но плиту, очевидно, придется заменить.

„Время от времени люди забывают еду на включенной плите, и датчик срабатывает на образовавшийся дым, но когда еда горит открытым пламенем, это особенно опасно. Хорошо, что в квартире имелся умный датчик, который передал сигнал тревоги в центр управления, и мальчику не пришлось самому улаживать опасную ситуацию“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

На прошлой неделе в Валга умный датчик спас частный дом, когда семья находилась за границей. Датчик Nublu зарегистрировал повышение концентрации угарного газа, и поскольку дозвониться до хозяина, находившегося за границей, не удалось, на место происшествия выехал патрульный экипаж, были привлечены и спасатели. В конце концов удалось связаться с владельцем дома, который пообещал прислать соседа, у которого есть ключи. Когда сосед пришел, патрульный охранник и спасатели проверили дом – выяснилось, что сосед приходил топить печь и слишком рано закрыл задвижку. К счастью, крупный ущерб нанесен не был, и достаточно было просто проветрить помещения.

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