С апреля государство и Rimi запускают в Харьюмаа и Рапламаа новаторскую систему продуктовых карточек

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, этот шаг позволит семьям выбирать продукты, которые действительно нужны в их хозяйстве, и снизит нагрузку на местных социальных работников и сотрудников Продуктового банка. „В прошлом году количество получателей продуктовой помощи резко выросло. Система продуктовых карточек – это один из способов улучшить способность людей справиться со сложной социально-экономической ситуацией“.

Исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяе отметил, что запуск новой системы ставит интересные задачи перед предприятием. „Для Rimi всегда было важно сотрудничество с Продуктовым банком, целью которого является помощь нуждающимся. Продолжение совместной деятельности с государством в этом направлении позволит нам внести еще больший вклад в развитие общества, активнее помогая тем, кто больше всего нуждается в поддержке“, - сказал руководитель Rimi.

Руководитель направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теа Варрак добавила, что система продуктовых карточек – новаторское решение для Европы. „Кое-где проводились тестовые испытания, но ни одна страна целиком еще не перешла на систему продуктовых карточек“.

„До сих пор мы в сотрудничестве с Эстонским продуктовым банком четыре раза в год раздавали нуждающимся продовольственную помощь, состоящую в основном из круп, консервов и других продуктов с длительным сроком хранения. Теперь же, благодаря новой системе, люди смогут сами выбирать, какие продукты они хотят купить“, - сказала Варрак.

Ежеквартально на продуктовую карточку будет начисляться сумма из расчета 30 евро на человека. Каждая семья, имеющая право на получение продовольственной помощи, получит одну продуктовую карточку, на которую будет начисляться общая сумма дотации. Дотация должна быть использована в течение квартала, оставшаяся сумма на следующий квартал не переносится. Продуктовую карточку можно использовать только для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости.