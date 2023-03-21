С апреля государство и Rimi запускают в Харьюмаа и Рапламаа новаторскую систему продуктовых карточек(6)
С 24 апреля Министерство социальных дел и Rimi Eesti Food AS запускают в Харьюском и Рапласком уездах новую систему продуктовых карточек, которая заменит в этих регионах распределение закупаемой государством продовольственной помощи. Отныне жители Харьюмаа и Рапламаа, нуждающиеся в помощи, смогут использовать карточку для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в магазинах Rimi по всей Эстонии. На карточку внесена сумма в размере 30 евро на каждого получателя помощи.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, этот шаг позволит семьям выбирать продукты, которые действительно нужны в их хозяйстве, и снизит нагрузку на местных социальных работников и сотрудников Продуктового банка. „В прошлом году количество получателей продуктовой помощи резко выросло. Система продуктовых карточек – это один из способов улучшить способность людей справиться со сложной социально-экономической ситуацией“.
Исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяе отметил, что запуск новой системы ставит интересные задачи перед предприятием. „Для Rimi всегда было важно сотрудничество с Продуктовым банком, целью которого является помощь нуждающимся. Продолжение совместной деятельности с государством в этом направлении позволит нам внести еще больший вклад в развитие общества, активнее помогая тем, кто больше всего нуждается в поддержке“, - сказал руководитель Rimi.
Руководитель направления готовности к кризисам Министерства социальных дел Теа Варрак добавила, что система продуктовых карточек – новаторское решение для Европы. „Кое-где проводились тестовые испытания, но ни одна страна целиком еще не перешла на систему продуктовых карточек“.
„До сих пор мы в сотрудничестве с Эстонским продуктовым банком четыре раза в год раздавали нуждающимся продовольственную помощь, состоящую в основном из круп, консервов и других продуктов с длительным сроком хранения. Теперь же, благодаря новой системе, люди смогут сами выбирать, какие продукты они хотят купить“, - сказала Варрак.
Ежеквартально на продуктовую карточку будет начисляться сумма из расчета 30 евро на человека. Каждая семья, имеющая право на получение продовольственной помощи, получит одну продуктовую карточку, на которую будет начисляться общая сумма дотации. Дотация должна быть использована в течение квартала, оставшаяся сумма на следующий квартал не переносится. Продуктовую карточку можно использовать только для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости.
По словам Варрак, в этом году планируется перейти на продуктовые карточки не только в Харьюском и Рапласком уездах, но и в других регионах страны. „Мы объявили тендер на государственную закупку услуг, охватывающих и другие уезды. В рамках тендера мы ожидаем предложений от предприятий, имеющих сеть магазинов по всей Эстонии“.
Список получателей продуктовой помощи составляется на основании заявлений на получение и получателей пособий по прожиточному минимуму и пособий местных самоуправлений. Чтобы подать заявление на получение помощи, человек должен обратиться к социальному работнику органов самоуправления по месту жительства. После этого проводится оценка экономического положения ходатая, он заносится в список получателей продовольственной помощи и получает продуктовую карточку, которая выдается ему социальным работником или отправляется по почте.
Наряду с закупаемой продовольственной помощью, начиная с 2019 года, нуждающимся выдается и пожертвованная продовольственная помощь. Такие товары продовольственные банки собирают на регулярной основе и распределяют в течение года. Целевой группой является экономически уязвимые лица или семьи (родитель/опекун и дети, проживающие в одном домохозяйстве), чья потребность в помощи была оценена социальным работником местного самоуправления. Право на получение пожертвованной продовольственной помощи возникает в месяц, когда была проведена оценка потребности в помощи, и действует три последующих месяца. В случае более продолжительной потребности в помощи социальный работник проводит повторную оценку ситуации.
В первом квартале 2023 года закупаемую продовольственную помощь получили 32 196 человек, почти 50% из них жители Харьюского и Раплаского уездов.