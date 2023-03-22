Матери остаются один на один с манипуляторами. Алиментщики хотят сами получать детские пособия

„Если я стану получать пособие на ребенка, буду платить алименты 375 евро. Если нет, то 205 евро. Вот такое SMS-сообщение отправил отец троих детей Мартин матери своего младшего ребенка (защищая приватность, не называем его фамилию — прим. ред.). У Мартина трое детей от двух женщин, ни один из детей постоянно с отцом не живет. Младший ребенок Мартина проживает в другом городе, и встречи с ним организуются. „По его словам, в Департаменте социального страхования его заверили, что так можно сделать по договоренности с матерью“, - сказала Линда, получившее это сообщение.