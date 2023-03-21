ЧП и криминал
21.03.2023, 10:15

Спешившая на вызов машина скорой помощи увязла в грязи

 
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Вчера днем ​​в Кейла произошел неожиданный случай, когда машина скорой помощи, прибывшая на помощь упавшей на улице пожилой женщине, застряла в грязи на Таммикуской дороге.

Инцидент произошел в 13:31, когда на помощь пожилой женщине, которая упала на улице и нуждалась в помощи, была вызвана скорая помощь.

На место прибыли спасатели и помогли машине скорой помощи выбраться из грязи, попавшую в беду женщину наконец-то взяли под свою опеку медики.

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