21.03.2023, 10:15
Спешившая на вызов машина скорой помощи увязла в грязи
ФОТО: | Õhtuleht
Вчера днем в Кейла произошел неожиданный случай, когда машина скорой помощи, прибывшая на помощь упавшей на улице пожилой женщине, застряла в грязи на Таммикуской дороге.
Инцидент произошел в 13:31, когда на помощь пожилой женщине, которая упала на улице и нуждалась в помощи, была вызвана скорая помощь.
На место прибыли спасатели и помогли машине скорой помощи выбраться из грязи, попавшую в беду женщину наконец-то взяли под свою опеку медики.