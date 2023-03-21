Серьезный несчастный случай на производстве: экскаватор задним ходом наехал мужчине на ногу

Старший следователь отделения полиции Курессааре Прийт Сепп сообщил Delf, что 28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на стройке в Курессааре гусеничный экскаватор, которым управлял 59-летний мужчина, наехал на ногу 60-летнего мужчины, получившего в результате этого тяжелые увечья.

В Трудовой инспекции уточнили, что авария произошла на объекте, связанном со строительством коммуникационных сетей. Насколько известно Delfi, мужчине ампутировали ногу.

„Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия на основании части Уголовного кодекса, которая касается несоблюдения требований охраны труда и техники безопасности, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью, — сказал Сепп.

Причины трагедии также расследует Трудовая инспекция. „Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования“, — говорится в сообщении.