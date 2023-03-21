Бизнес аренды вагонов окончен: Operail продал все вагоны, согласно плану правительства

Занимающийся сдачей вагонов в аренду Operail Leasing, являющийся дочерним предприятием принадлежащего эстонскому государству предприятия Operail, предоставило возможность принять участие на аукционе по продаже имущества более 40 предприятиям. Свое предложение сделали на разных этапах процесса 20 заинтересованных предприятий.

Продажа проходила в три этапа. На первом этапе, в декабре прошлого года было продано 522 находящихся в Украине вагона. Общая сумма сделок составила 6,51 миллионов евро. На втором этапе, в декабре прошлого года и январе текущего года, Operail Leasing заключил договора купли-продажи с предприятиями, купившими 807 вагонов. Общая сумма сделок составила 22,1 миллиона евро.

На третьем этапе, за прошедшие месяцы, Operail Leasing продал последние 1036 вагонов, предназначенных для аренды. В результате аукциона, покупателями стали шесть предприятий из Эстонии и одно из Казахстана. Общая сумма сделок составила 22,7 миллиона евро.

„Насыщенный деталями процесс продаж и его результат можно в итоге считать для Operail Leasing удачным, хотя из-за начавшейся в Украине войны он оказался длиннее изначально запланированного. Приятно осознавать, что с квалифицированными для покупки предприятиями, переговоры финального тура протекали гладко и качество было высоким. Отдельно хочу поблагодарить команду Operail Leasing, которая очень хорошо справилась с тяжелым процессом продажи,“ говорит член правления Operail и генеральный директор Operail Leasing Мерле Курвитс.

„Продажа всех предназначенных для аренды вагонов означает для нас, что деятельность Operail Leasing можно считать оконченной,“ подтвердила Курвитс.

Аренда вагонов была на протяжении последних 6 лет самым прибыльным бизнес-направлением, откуда приходило 99% прибыли. В период с 2017 по 2022 года, аренда вагонов Operail и Operail Leasing принесла прибыль в размере 68 миллионов евро.