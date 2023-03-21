Бизнес аренды вагонов окончен: Operail продал все вагоны, согласно плану правительства(19)
AS Operail Leasing продал за февраль и март 1036 предназначенных для аренды вагонов, которые ранее не были проданы, на общую сумму 22,7 миллиона евро. Таким образом, все принадлежащие Operail Leasing вагоны проданы и бизнес по сдаче вагонов в аренду окончен. За период с 2017 по 2022 год AS Operail произвела среднегодовую доходность на собственный капитал от аренды вагонов в размере 21%, что на 38% больше, чем предусмотрено в первоначальном бизнес-плане.
Занимающийся сдачей вагонов в аренду Operail Leasing, являющийся дочерним предприятием принадлежащего эстонскому государству предприятия Operail, предоставило возможность принять участие на аукционе по продаже имущества более 40 предприятиям. Свое предложение сделали на разных этапах процесса 20 заинтересованных предприятий.
Продажа проходила в три этапа. На первом этапе, в декабре прошлого года было продано 522 находящихся в Украине вагона. Общая сумма сделок составила 6,51 миллионов евро. На втором этапе, в декабре прошлого года и январе текущего года, Operail Leasing заключил договора купли-продажи с предприятиями, купившими 807 вагонов. Общая сумма сделок составила 22,1 миллиона евро.
На третьем этапе, за прошедшие месяцы, Operail Leasing продал последние 1036 вагонов, предназначенных для аренды. В результате аукциона, покупателями стали шесть предприятий из Эстонии и одно из Казахстана. Общая сумма сделок составила 22,7 миллиона евро.
„Насыщенный деталями процесс продаж и его результат можно в итоге считать для Operail Leasing удачным, хотя из-за начавшейся в Украине войны он оказался длиннее изначально запланированного. Приятно осознавать, что с квалифицированными для покупки предприятиями, переговоры финального тура протекали гладко и качество было высоким. Отдельно хочу поблагодарить команду Operail Leasing, которая очень хорошо справилась с тяжелым процессом продажи,“ говорит член правления Operail и генеральный директор Operail Leasing Мерле Курвитс.
„Продажа всех предназначенных для аренды вагонов означает для нас, что деятельность Operail Leasing можно считать оконченной,“ подтвердила Курвитс.
Аренда вагонов была на протяжении последних 6 лет самым прибыльным бизнес-направлением, откуда приходило 99% прибыли. В период с 2017 по 2022 года, аренда вагонов Operail и Operail Leasing принесла прибыль в размере 68 миллионов евро.
Operail начал сдавать вагоны в аренду в 2001 году, когда предприятие ещё было частью AS Eesti Raudtee. В 2009 году аренда вагонов совместно с грузоперевозками, перешла в состав EVR Cargo (позже Operail). В 2017 году бизнес расширили и были приобретены новые вагоны. В 2021 году аренда вагонов перешла в дочернее предприятие Operail Leasing.
„Причиной увеличения бизнеса стало то, что после событий бронзовой ночи, русский транзит через Эстонию значительно уменьшился и грузоперевозки не могли более себя содержать самостоятельно. Поскольку грузоперевозки стратегически важны для государства, следовало найти пути, как экономически остаться на плаву. Мы искали альтернативные источники дохода на период реформирования и оптимизации грузоперевозок в Эстонии. Прессой формируется впечатление, что именно аренда вагонов в Operail – это „русский бизнес“. Это неправда, бизнес был начат в противоположных целях – уменьшить зависимость от перевозки транзитного груза из России,“ вспоминает председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу.
Во всё время действия, бизнес-моделью была сдача вагонов в аренду европейским предприятиям, которые используют вагоны для грузоперевозок по железной дороге с шириной колеи 1520 мм, как для внутренних, так и международных перевозок.
Государство приняло решение о выходе из бизнеса, так как аренда вагонов не является для государства стратегическим действием, этот бизнес будет успешен и на открытом рынке. Эта идея была вписана в коалиционный договор 2016 года, на практике процесс выхода был начат весной 2021 года. Из-за проявленной Россией агрессии, весной 2022 года поменялся способ продажи – вместо частичной приватизации предприятия Operail Leasing, было принято решение о продаже его имущества.