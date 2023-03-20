Отравление угарным газом в Хаапсалу: шесть рабочих доставлены в больницу из производственного здания

20 марта в13.49 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что пять человек в одном из производственных зданий на улице Оя в Хаапсалу почувствовали себя плохо. По словам звонившего, пострадавших немедленно вывели на улицу. Прибывшие на место происшествия спасатели выявили у людей отравление угарным газом.

Подразделение спасательной команды, которое заходит в задымленное помещение, проверила здание и обнаружила причину отравления. Оказалось, что по какой-то причине в здании отключилась система вентиляции. Поскольку в здании пользуются погрузчиками и тракторами, выхлопные газы оставались в помещении, что и привело к отравлению людей.

Пожарные немедленно приступили в проветриванию помещения, были открыты дымовые люки, а уровень угарного газа все время измерялся. Всего из здания было эвакуировано 27 человек, шесть из которых были доставлены в больницу. Остальным разрешили вернуться домой, но сотрудники скорой помощи попросили их следить за своим здоровьем и обращаться в ЕМО, если у них возникнут жалобы.

Инспекция по труду была также проинформирована о случившемся. Пожарные объяснили владельцам ситуацию и причины происшествия, а также пообещали вечером и завтра утром снова отправиться проверять показатели. Ликвидацией последствий происшествия занялись спасатели Хаапсалу и Ристи.

По словам главного инспектора службы надзора за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Райдо Метса, это событие показывает, насколько важно обеспечить вентиляцию в производственных помещениях, где работают машины, выделяющие выхлопные газы. „Особое внимание необходимо уделять обслуживанию вентиляционных систем, чтобы обеспечить их надежность, - сказал Метс. При необходимости помещения должны быть оборудованы датчиком угарного газа или какой-либо другой системой, предупреждающей людей об опасности, поскольку газ не имеет запаха, вкуса и цвета.

