Таллинн за три месяца сэкономил на энергии более 1,1 млн евро
Таллинн в конце 2022 года поставил целью сократить потребление энергии как минимум на 10% в сравнении с предшествовавшим годом. Для снижения расходов на энергоносители во всех принадлежащих городу зданиях соответствующие меры, включая настройку техносистем и коррекцию привычек работников, были с успехом приняты.
В октябре прошлого года Таллиннский департамент городского имущества разработал руководство по энергосбережению для городских учреждений. В феврале этого года департамент провел анализ внедрения мер по энергосбережению, чтобы выяснить, в какой степени и насколько эффективно они внедряются, по какой причине от них отказываются, а также чтобы прояснить связь этих мер с данными о потреблении. Анализ был проведен на основании данных о потреблении энергии и проведенного в конце 2022 года опроса, в ходе которого все таллиннские учреждения опрашивали на тему применения мер, предложенных в руководстве. На вопросы ответили 94% городских учреждений, то есть 251 из 268 учреждений.
„В городских учреждениях применено несколько видов мер, предложенных в руководстве, заметно, что люди задумываются об экономии энергии, беспокоятся и пытаются действовать более экономно. Принимая во внимание положительные результаты проведенного анализа данных о потреблении энергии в сравнении с четвертым кварталом 2021 года, можно сделать вывод, что при разумно отрегулированных системах и экономном поведении возможно достичь заметных результатов без ухудшения условий труда“, - сказал вице-мэр Танель Кийк.
Экономия энергии, согласно анализу, отразилась на потреблении электричества, газа и тепла. Общее потребление энергии в городских учреждениях в четвертом квартале 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года сократилось в среднем на 18,2%. Потребление газа при сопоставлении тех же периодов сократилось в среднем на 12,9%, а потребление центрального отопления – в среднем примерно на 7,7%.
Сравнение данных о количестве потребляемой электроэнергии, газа и центрального отопления за последний квартал 2021 и 2022 гг. показывает, что цель была достигнута - сэкономили в общей сложности 6584 МВт/ч энергии, то есть 10% от использованной в четвертом квартале 2021 года (65 308 МВт/ч). Принимая за основу средний показатель цен на энергоносители в этот период на оплате всех энергоносителей было сэкономлено 1 112 226,93 евро.
Руководитель Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар отметил, что город продолжит отслеживать данные о потреблении энергии и проанализирует применение мер по энергосбережению также в первом квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года. „Время проявить умеренность и продолжить экономию энергии. В идеале результаты сокращения потребления энергии за первые три месяца текущего года могли бы быть такими же или даже чуть лучше, чем полученные при сравнении данных за последний квартал 2022 года с тем же периодом 2021 года“, - сказал Алликсаар.