Таллинн за три месяца сэкономил на энергии более 1,1 млн евро

В октябре прошлого года Таллиннский департамент городского имущества разработал руководство по энергосбережению для городских учреждений. В феврале этого года департамент провел анализ внедрения мер по энергосбережению, чтобы выяснить, в какой степени и насколько эффективно они внедряются, по какой причине от них отказываются, а также чтобы прояснить связь этих мер с данными о потреблении. Анализ был проведен на основании данных о потреблении энергии и проведенного в конце 2022 года опроса, в ходе которого все таллиннские учреждения опрашивали на тему применения мер, предложенных в руководстве. На вопросы ответили 94% городских учреждений, то есть 251 из 268 учреждений.

„В городских учреждениях применено несколько видов мер, предложенных в руководстве, заметно, что люди задумываются об экономии энергии, беспокоятся и пытаются действовать более экономно. Принимая во внимание положительные результаты проведенного анализа данных о потреблении энергии в сравнении с четвертым кварталом 2021 года, можно сделать вывод, что при разумно отрегулированных системах и экономном поведении возможно достичь заметных результатов без ухудшения условий труда“, - сказал вице-мэр Танель Кийк.

Экономия энергии, согласно анализу, отразилась на потреблении электричества, газа и тепла. Общее потребление энергии в городских учреждениях в четвертом квартале 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года сократилось в среднем на 18,2%. Потребление газа при сопоставлении тех же периодов сократилось в среднем на 12,9%, а потребление центрального отопления – в среднем примерно на 7,7%.