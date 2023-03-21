ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Семь порезов на голове и нож в горле. Под ветошью обнаружили растерзанный труп мужчины, на скамье подсудимых - трое его бывших друзей

Территория дома номер 18 по улице Канали огорожена металлическим и деревянным забором. 20 апреля прошлого года перед въездными воротами стоял автокараван, а слева виднелись две теплицы с потрепанными крышами.

Двор был неухоженным - он был завален мусором и каким-то хламом. Проходивший по дорожке рядом с караваном человек увидел кучу тряпья, из-под которой торчали обутые в сапоги ноги. Откинув оранжевое одеяло, он обнаружил труп с сильными признаками разложения.

Сергей лежал на спине, ноги его были вытянуты и раскинуты. Левая рука была согнута в локте, лучезапястные суставы неестественно вывернуты. Голова была повернута влево, лицо сильно покрыто плесенью. На теле имелись видимые следы насилия - запястье в неестественном положении, десятки рваных ран. Состояние черепа позволяло предположить, что преступление было совершено месяц или два назад.

Трое убийц

В понедельник начался суд над тремя людьми, обвиняемыми в лишении жизни человека крайне жестоким способом.