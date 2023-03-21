ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Семь порезов на голове и нож в горле. Под ветошью обнаружили растерзанный труп мужчины, на скамье подсудимых - трое его бывших друзей(7)
20 апреля прошлого года живущий недалеко от аэропорта на улице Канали таллиннец обнаружил во дворе своих соседей заваленный тряпками труп. Покрытое плесенью лицо человека указывало на то, что преступление произошло довольно давно. Материал Eesti Päevaleht.
Территория дома номер 18 по улице Канали огорожена металлическим и деревянным забором. 20 апреля прошлого года перед въездными воротами стоял автокараван, а слева виднелись две теплицы с потрепанными крышами.
Двор был неухоженным - он был завален мусором и каким-то хламом. Проходивший по дорожке рядом с караваном человек увидел кучу тряпья, из-под которой торчали обутые в сапоги ноги. Откинув оранжевое одеяло, он обнаружил труп с сильными признаками разложения.
Сергей лежал на спине, ноги его были вытянуты и раскинуты. Левая рука была согнута в локте, лучезапястные суставы неестественно вывернуты. Голова была повернута влево, лицо сильно покрыто плесенью. На теле имелись видимые следы насилия - запястье в неестественном положении, десятки рваных ран. Состояние черепа позволяло предположить, что преступление было совершено месяц или два назад.