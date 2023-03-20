Калле Грюнталь из EKRE и прокремлевский кандидат от „Koos“ Олег Иванов объединяют усилия для борьбы с электронным голосованием

„Кандидаты от EKRE и KOOS блокируют создание эстонского правительства“, — гласит заголовок видео, загруженного вчера на Youtube. В нем депутат от партии EKRE Калле Грюнталь и один из лидеров движения KOOS, присоединившегося к Левой партии на выборах, Олег Иванов, рассказывают о своих сомнениях относительно электронных выборов.

В видеоролике Грюнталь и Иванов рассказывают о том, как фальсифицируются электронные выборы и что у Левой партии есть доказательства этого.

Иванов вместе с Левой партией подал жалобу в избирательную комиссию после выборов, утверждая, что количество голосов, отданных за партию, не соответствует результатам голосования. По словам Иванова, голоса избирателей из-за рубежа не были учтены. В качестве доказательств заявители представили фотографии бюллетеней и скриншоты электронного голосования, где голос был отдан за кандидата от Левой партии. Избирательная служба отклонила жалобу, объяснив, что электронные голоса из-за рубежа были зарегистрированы как электронные голоса, а не как голоса, поданные за рубежом. „Протоколы подсчета голосов не подтверждают неверных результатов“, - заключила избирательная комиссия.

Калле Грюнталь также подал жалобу в избирательную комиссию на электронные выборы, которая также была отклонена. Государственный суд подтвердил Delfi, что апелляции Калле Грюнталя и Олега Иванова поступили в Госсуд и ожидают решения.

EKRE отрицает факт сотрудничества

„Конечно, мы не сотрудничаем ни с движением KOOS, ни с Олегом Ивановым“, - сказал Delfi вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас. Собственный портал EKRE „Uued Uudised“ также назвал движение Koos „сторонниками терроризма и геноцида“.

На выборах в Рийгикогу Калле Грюнталь получил в округах Ярвамаа и Вильяндимаа 1498 голосов, что недостаточно для прохождения в парламент. Однако вполне вероятно, что Грюнталь отправится в Рийгикогу в качестве заместителя Яака Мадисона — по имеющимся данным, сам Мадисон останется работать в Европарламенте.