ЧП и криминал
21.03.2023, 08:41

„Здравствуйте, красивая женщина!“. Как любовные мошенники выманивают деньги у эстонок?

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Эксперимент RusDelfi
ФОТО: Коллаж Нины Брянцевой

Весна традиционно считается временем романтических отношений. Этим пользуются активизировавшиеся виртуальные мошенники. За прошлый год на „любовном мошенничестве“ жители Эстонии потеряли 213 229 евро (и это только официально) — в среднем каждая жертва рассталась с суммой в 10 тысяч евро. При этом зачастую обманутые женщины не торопятся обращаться с заявлениями в полицию, боясь порицания со стороны родных и близких. Но попасть на удочку мошенников может даже человек, который, казалось бы, здраво рассуждает и смотрит на мир критически. Об этом твердят и сотрудники полиции, и психологи, и даже сами жертвы. Какие „любовные серенады“ поют виртуальные мошенники и действительно ли так сложно перед ними устоять, испытала на себе журналист RusDelfi.

Дарит цветы. Правда, виртуальные

Найти быструю любовь в интернете оказалось делом простым. Даже не заходя на специальные сайты знакомств. Достаточно заглянуть в популярный среди жителей Эстонии фейсбук — в чатах выбираем „запросы на переписку“ или „спам“, и там уже с большой долей вероятности будут сообщения от заморских принцев. В моем профиле оказалось целых двадцать четыре приветствия.

Зачастую потенциальные мошенники создают себе положительный и интересный имидж. Солдат США или врач, волонтер Красного Креста или сотрудник ООН, капитан корабля или представитель другой связанной с мореходством должности.

В моих переписках разнообразием мужчины не блистали — все сплошь бывшие военные или врачи, вдовцы, с детьми и разбитыми сердцами. С тремя из них я решила завязать разговор.

Новые знакомые с самого начала не стесняются писать комплименты. Некоторые сообщения пропитаны глубинными смыслами.

„Мне нравится общаться с тобой. Знаешь, в сообщениях можно писать все, что хочется, но я честен с тобой. Мне даже легче от того, что я рассказываю тебе все это. Я не люблю ложь и предпочитаю говорить правду. Правда всегда лучше, и это сближает, как мне кажется. Появляется доверие независимо от ситуации. Я не люблю лесть и людей, которые стараются угодить ради выгоды. Может быть поэтому у меня мало друзей. На самом деле я романтичен, и мне нравится доставлять приятные эмоции хорошим людям“, — пишет мне работающий в Польше немец Джеймс на чистом русском языке.

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RusDelfi
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