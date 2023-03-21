Что не так с новым нарвским бассейном, закрытым прошлым летом? Когда он откроется и смогут ли его посещать горожане?
Летом исполнится год с того момента, когда в новопостроенном здании Академии обороны в Нарве закрыли одно из самых любимых мест проведения спортивного досуга горожан - современный бассейн. Нарвитяне и гости города смогли использовать его всего полтора года, с закрытием, разумеется, прекратились не только единичные посещения, но и тренировки по аквааэробике и обучению плаванию детей.
Бассейн, сумевший пережить времена пандемии, не смог пережить… гарантийный ремонт. Судьба бассейна остается крайне призрачной, RusDelfi удалось выяснить, что гарантийный ремонт так и не завершен, оператор не найден, и, возможно, управлять бассейном станет… город. Что это означает для свободного посещения бассейна горожанами, не превратится ли он в базу для спортивной школы и клубов и главное - когда же все проблемы останутся в прошлом, и бассейн откроется?
В октябре прошлого года RusDelfi выяснил, что что поскольку собственником недвижимого имущества в совместном учебно-жилом корпусе Академии внутренней обороны и Тартуского университета, в котором также находится бассейн, является Riigi Kinnisvara AS, они и должны найти нового оператора бассейна.
„Договор с бывшим оператором бассейна Spes Ehital OÜ был расторгнут 1 июля, так как арендатор не выполнил свои финансовые обязательства. По всем вопросам, связанным с проданными абонементами на посещение бассейна и т. д., следует обращаться в Spes Ehital OÜ“, - ответили тогда в академии.
Академия внутренней обороны предположила в октябре, что гарантийные работы в соответствии с обязательствами будут завершены не позднее ноября и выразила надежду, что к тому времени будет достигнуто соглашение с новым оператором, что позволит возобновить работу бассейна. Увы, прошло четыре месяца, и с мертвой точки решение вопроса не сдвинулось.
Специалист по коммуникации Академии внутренней обороны Кристи Кирикал еще раз напомнила, что владельцем здания является Riigi Kinnisvara (RKAS) и пояснила, что учебное заведение - всего лишь один из арендаторов.
„Как владелец здания именно RKAS занимается поиском решений всех проблем, связанных с бассейном и организацией его деятельности. В бассейне необходимо провести гарантийный ремонт в соответствии с условиями гарантии застройщика. Завершение ремонтных работ задерживается из-за того, что переговоры о выполнении гарантийных работ для достижения договоренностей с застройщиком затянулись“, - прокомментировала представитель Академии внутренней обороны.
Пресс-секретарь Riigi Kinnisvara Сигне Орсе ответила RusDelfi, что они понимают озабоченность нарвитян по поводу долго не работающего бассейна.
„Совместно с Академией внутренней обороны мы работаем над тем, чтобы гарантийный ремонт бассейна был проведен в кратчайшие сроки, и был найден новый оператор бассейна. Эти оба условия являются необходимыми для того, чтобы бассейн снова распахнул двери. Застройщик планировал завершить гарантийный ремонт к концу апреля“.
Даже если все пройдет так, как предполагает управляющий государственной недвижимостью владелец здания, и ремонт завершат к маю, остается болезненный вопрос поиска оператора. RusDelfi выяснил, что есть вариант того, что за оперирование бассейном возьмется город Нарва.
„ Мы работаем с самоуправлением, чтобы найти нового оператора для бассейна. На сегодняшний день переговоры все еще продолжаются, и поэтому не было заключено никаких соглашений, которыми мы могли бы поделиться“, - сказала пресс-секретарь Riigi Kinnisvara.
Мэр города Катри Райк ответила, что 14 марта состоялась встреча с Riigi Kinnisvara по данному вопросу, и город действительно рассматривает вариант стать оператором нового бассейна.
„Мы понимаем, что новый бассейн в городе будет только радовать горожан, и как только станут известны все подробности, мы обязательно вам сообщим. Нам нужно обсудить все дальнейшие шаги в управе, какими будут затраты и выгода, если город арендует бассейн. Окончательное решение должно принять городское собрание. Мы постараемся прийти к решению в ближайшее время“, - сказала Катри Райк RusDelfi.
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