20.03.2023, 12:15
Занимающиеся помощью Украине НКО: ничего не должно отправляться на деревню дедушке
ФОТО: | Delfi Meedia
С 2014 года в Украине действует ряд НКО, которые различными способами помогают ВСУ. Что они думают о подозрениях в отношении НКО „Слава Украине“ и как им удается держать свои финансы в порядке?
Delfi пообщался с двумя организациями, которые помогают Украине: MTÜ Vaba Ukraina (НКО „Свободная Украина“) и MTÜ Toeta Ukrainat (НКО „Поддержи Украину“). Эти организации, помимо прочего, занимаются доставкой в Украину средств первой помощи, военной техники, генераторов, маскировочных сетей и так далее.