Занимающиеся помощью Украине НКО: ничего не должно отправляться на деревню дедушке

Delfi пообщался с двумя организациями, которые помогают Украине: MTÜ Vaba Ukraina (НКО „Свободная Украина “) и MTÜ Toeta Ukrainat (НКО „Поддержи Украину“). Эти организации, помимо прочего, занимаются доставкой в Украину средств первой помощи, военной техники, генераторов, маскировочных сетей и так далее.

На позапрошлой неделе достоянием общественности стала информация о том, что консультативный совет НКО „Слава Украине“ заказал финансовый аудит и ревизию, чтобы, в том числе, выяснить благонадежность двух связанных друг с другом украинских партнеров. „К сожалению, консультативный совет и правление получили тревожные сигналы относительно надежности двух связанных друг с другом украинских партнеров“, — сообщила организация в своем пресс-релизе.