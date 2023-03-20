Над бывшей резиденцией российского посла в Таллинне подняли эстонский флаг

„Насколько известно Министерству иностранных дел, с 1 марта посольство России прекратило договор аренды этой площади, и, соответственно, площадь была возвращена арендодателю. Так что она больше не является посольской резиденцией. Поскольку посла здесь нет, то российское посольство также не сочло нужным оставить помещение в своем распоряжении“, - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Рейнсалу также пояснил, сколько российских дипломатов в настоящее время осталось в Эстонии: „Согласно принципу паритета, у нас в российском посольстве осталось восемь дипломатов, [а также] 15 лиц, которые приехали, были командированы из России выполнять недипломатические задачи. Кроме того, посольство России сообщило Министерству иностранных дел, что у них также есть четыре нанятых на месте договорных работника“.

Он сослался на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, на основании которой Эстония с 1 февраля перешла с Россией на принцип паритета в численности диппредставительств, причем на неопределенный срок.

„Конечно, в настоящее время и в обозримом будущем, учитывая продолжение всей этой агрессивной войны, по моей оценке, безусловно нет причины это пересматривать“, - сказал Рейнсалу.

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