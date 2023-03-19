Таллинн приглашает принять участие в толоках по всему городу
В год Зеленой столицы Европы Таллинн организует по всему городу толоки, призванные способствовать сохранению биоразнообразия, и приглашает всех горожан принять в них участие. Толоки будут проходить с минимальным вмешательством в природу.
В программе запланированы работы по благоустройству, которые будут проводиться с целью создания лучших условий для обитающих в Таллинне птиц и животных. На следующей неделе состоятся толоки по уходу за птичьими гнездами: 22 марта в Нымме, на улице Ильмаризе, и 25 марта в Кристийне, в парке Лёвенру.
„Маленькие птички не чистят свои гнезда сами, а в основном приносят новый материал для гнезда, укладывая его поверх старого. Это приводит к тому, что через несколько лет птицы уже не могут гнездиться в скворечнике, и сравнительно новые скворечники годами пустуют. Я также призываю всех, у кого в саду есть скворечники, осмотреть и почистить их перед началом сезона гнездования“, - пояснил Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
В сотрудничестве со школами Таллинна будут созданы также специальные укрытия для летучих мышей. Всего в этой инициативе принимают участие около 250 учеников из семи школ: школы Свободы, основной школы Ристику, Пяэсюлаской школы, Карьямааской основной школы, Пиритаской экономической гимназии, школы Кадака и Ыйсмяэского русского лицея.
„В природе летучие мыши находят убежище в дуплах деревьев, в зданиях, мостах и прочих сооружениях. Но этих мест не хватает. С помощью школьников мы обеспечим летучим мышам больше мест для приюта“, - сказал Уустал.
Домики для летучих мышей, которые будут изготовлены в феврале-марте, будут развешаны в течение апреля и в начале мая по всему городу, как на территории школ, так и в других местах.
В августе на болоте Пяэскюла займемся восстановлением среды обитания обычной ящерицы. В сентябре и октябре пройдут толоки по восстановлению лугов в заповеднике Пальяссааре, в том числе – по восстановлению мест для нереста земноводных.
В программе сохранения биоразнообразия вновь планируются толоки по восстановлению болота Пяэскюла, которые в прошлом году оказались очень популярными. Толоки пройдут в течение августа три раза, по субботам.
В День Балтийского моря, который будет отмечаться 31 августа, начнется толока по уборке мелкого мусора из Балтийского моря, которая будет проходить в нескольких городах Европы. Акция продлится до Всемирного дня чистоты – 16 сентября.
Часть толок будет сосредоточена на уничтожении инвазивных видов растений, которые угрожают нашей дикой природе, таких как недотрога желёзконосная и шиповник морщинистый. Эти толоки состоятся в июне, июле и сентябре.
Кроме того, будут организованы толоки по картографированию биоразнообразия: в апреле они начнутся с наблюдений за земноводными, летом добавятся наблюдения за орхидеями и ежами. Для наблюдений используеется приложение Nature Observations Агентства по охране окружающей среды. В весенние и летние месяцы состоятся различные экскурсии, которые помогут участникам открыть для себя захватывающее биоразнообразие нашего родного города и узнать, как его защитить и сохранить.
Все подручные средства для участия толоках будут предоставлены городом. Информация обо всех толоках и регистрации на них будет регулярно появляться в социальных сетях Таллинна - Зеленой столицы, на сайте greentallinn.ee и в социальных сетях районов города.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.