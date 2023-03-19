Таллинн приглашает принять участие в толоках по всему городу

В программе запланированы работы по благоустройству, которые будут проводиться с целью создания лучших условий для обитающих в Таллинне птиц и животных. На следующей неделе состоятся толоки по уходу за птичьими гнездами: 22 марта в Нымме , на улице Ильмаризе, и 25 марта в Кристийне , в парке Лёвенру.

„Маленькие птички не чистят свои гнезда сами, а в основном приносят новый материал для гнезда, укладывая его поверх старого. Это приводит к тому, что через несколько лет птицы уже не могут гнездиться в скворечнике, и сравнительно новые скворечники годами пустуют. Я также призываю всех, у кого в саду есть скворечники, осмотреть и почистить их перед началом сезона гнездования“, - пояснил Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

В сотрудничестве со школами Таллинна будут созданы также специальные укрытия для летучих мышей. Всего в этой инициативе принимают участие около 250 учеников из семи школ: школы Свободы, основной школы Ристику, Пяэсюлаской школы, Карьямааской основной школы, Пиритаской экономической гимназии, школы Кадака и Ыйсмяэского русского лицея.

„В природе летучие мыши находят убежище в дуплах деревьев, в зданиях, мостах и ​​прочих сооружениях. Но этих мест не хватает. С помощью школьников мы обеспечим летучим мышам больше мест для приюта“, - сказал Уустал.

Домики для летучих мышей, которые будут изготовлены в феврале-марте, будут развешаны в течение апреля и в начале мая по всему городу, как на территории школ, так и в других местах.

В августе на болоте Пяэскюла займемся восстановлением среды обитания обычной ящерицы. В сентябре и октябре пройдут толоки по восстановлению лугов в заповеднике Пальяссааре, в том числе – по восстановлению мест для нереста земноводных.

В программе сохранения биоразнообразия вновь планируются толоки по восстановлению болота Пяэскюла, которые в прошлом году оказались очень популярными. Толоки пройдут в течение августа три раза, по субботам.