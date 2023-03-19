Жителей Эстонии предупреждают о тумане

Вечером в воскресенье, а также в понедельник ночью и утром в разных уголках Эстонии ожидается туман.

По данным Транспортного департамента, дорожное покрытие может быть влажным. Вечером в воскресенье местами пройдут дожди. Ведомство просит водителей быть осторожными и выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям.

Информацию о дорожных условиях можно сообщать по номеру 1247. Дополнительная информация на http://tarktee.ee.

Несмотря на опасность тумана, как мы писали ранее, в понедельник столбик термометра в стране поднимется до 12 градусов тепла. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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