Saaremaa Lihatööstus подало заявление о санации. Вячеслав Леэдо прокомментировал ситуацию

Владелец предприятия Вячеслав Леэдо признал, что последние кризисы поставили фирму в трудное положение. Только в прошлом году предприятию пришлось заплатить за электроэнергию почти на 1,5 миллиона евро больше, чем годом ранее, что равно месячному обороту фирмы, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

„Коронавирус, война, энергия, все так накопилось, а резервы на исходе. Кроме того, грядет повышение цен на свинину. Чтобы не допустить чрезвычайно тяжелую ситуацию, мы на всякий случай подали заявление о санации. Чтобы можно было спокойно устранить проблемы“, – пояснил Леэдо.

Он заверил, что угрозы банкротства сейчас нет: „Все же объем активов сейчас превышает объем обязательств“.

По словам Леэдо, сейчас нельзя сказать, как долго продлится процесс санации.

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