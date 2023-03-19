Разрушительные землетрясения в Турции. Возможно ли такое в Эстонии?

Недавние землетрясения в Турции и Сирии являются одними из самых сильных в мире за последние годы. Возможно ли землетрясение такой силы в Эстонии?

На самом деле эти землетрясения в Турции являются крупными, но в мире бывали и более крупные. Землетрясения такой магнитуды происходят где-то на земле в среднем раз в год. Самое крупное известное землетрясение произошло в Чили в 1960 году и имело магнитуду 9,5. По энерговыделению оно было примерно в 355 раз больше, чем землетрясения в Турции (магнитудой 7,8) .

B Эстонии землетрясения такого масштаба невозможны, так как мы находимся в геологически спокойном регионе. Мы фиксируем примерно одно землетрясение каждые два года, и их магнитуда невелика, обычно менее 2. На северо-западе Эстонии в заливе Алликлепа недалеко от островов Пакри 13 июня 2022 года произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла. Предыдущее в 1,3 балла было зафиксировано 14 марта 2020 года в Вяйке-Маарья.

Какова была сила самого мощного землетрясения в Эстонии за всю историю наблюдений?

Северо-запад Эстонии является самым сейсмически активным регионом нашей страны. Самое сильное землетрясение в Эстонии произошло около Осмуссааре 25 октября 1976 года, его магнитуда составила 4,5. (На глинте северо-востока острова Осмуссааре произошли большие обрушения, в Таллинне тряска тоже ощущалась. Эпицентр землетрясения находился вблизи северной оконечности Осмуссааре на морском дне, а гипоцентр – на глубине 10 километров. – Прим. „МК-Эстонии“) .

В Турции разрушено множество населенных пунктов и объектов инфраструктуры, погибли тысячи людей. Что вызвало столько разрушений и жертв, можно ли было их избежать?

Безусловно, такие сильные землетрясения должны были повлечь за собой какое-то количество жертв, так как происходили они в густонаселенном районе. Эпицентры землетрясений находились близко к поверхности земли (менее 20 км), что означает разрушительную силу на большой площади. Несчастное совпадение, что это произошло ночью. Здания рухнули, когда люди спали в своих домах.