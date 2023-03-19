Разрушительные землетрясения в Турции. Возможно ли такое в Эстонии?
6 февраля на юго-востоке Турции и в смежных районах Сирии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 7,8 балла с большим количеством повторных толчков.. Разрушено множество объектов инфраструктуры, число погибших — более 40 000 человек. Геологическая служба Эстонии подтверждает, что землетрясение было таким мощным, что его зафиксировали все сейсмологические станции Эстонии. 20 февраля на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, подземные толчки ощущались также на севере Сирии, в Египте и Ливане. Сейсмолог Эстонской геологической службы, преподаватель Института геологии Таллиннского технического университета Хейди Элизабет Соосалу ответила на вопросы „МК-Эстонии“.
Недавние землетрясения в Турции и Сирии являются одними из самых сильных в мире за последние годы. Возможно ли землетрясение такой силы в Эстонии?
На самом деле эти землетрясения в Турции являются крупными, но в мире бывали и более крупные. Землетрясения такой магнитуды происходят где-то на земле в среднем раз в год. Самое крупное известное землетрясение произошло в Чили в 1960 году и имело магнитуду 9,5. По энерговыделению оно было примерно в 355 раз больше, чем землетрясения в Турции (магнитудой 7,8) .
B Эстонии землетрясения такого масштаба невозможны, так как мы находимся в геологически спокойном регионе. Мы фиксируем примерно одно землетрясение каждые два года, и их магнитуда невелика, обычно менее 2. На северо-западе Эстонии в заливе Алликлепа недалеко от островов Пакри 13 июня 2022 года произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла. Предыдущее в 1,3 балла было зафиксировано 14 марта 2020 года в Вяйке-Маарья.
Какова была сила самого мощного землетрясения в Эстонии за всю историю наблюдений?
Северо-запад Эстонии является самым сейсмически активным регионом нашей страны. Самое сильное землетрясение в Эстонии произошло около Осмуссааре 25 октября 1976 года, его магнитуда составила 4,5. (На глинте северо-востока острова Осмуссааре произошли большие обрушения, в Таллинне тряска тоже ощущалась. Эпицентр землетрясения находился вблизи северной оконечности Осмуссааре на морском дне, а гипоцентр – на глубине 10 километров. – Прим. „МК-Эстонии“) .
В Турции разрушено множество населенных пунктов и объектов инфраструктуры, погибли тысячи людей. Что вызвало столько разрушений и жертв, можно ли было их избежать?
Безусловно, такие сильные землетрясения должны были повлечь за собой какое-то количество жертв, так как происходили они в густонаселенном районе. Эпицентры землетрясений находились близко к поверхности земли (менее 20 км), что означает разрушительную силу на большой площади. Несчастное совпадение, что это произошло ночью. Здания рухнули, когда люди спали в своих домах.
Но воздействие можно было бы смягчить, особенно с помощью сейсмостойкой конструкции. После землетрясения на северо-западе Турции в 1999 году, унесшего жизни 17 000 человек, Турция начала ужесточать строительные нормы. Существуют различные меры по повышению виброустойчивости зданий. К сожалению, опыт показывает, что правила часто не соблюдаются. Среди рухнувших зданий есть и новостройки.
Могли ли военные действия в Украине спровоцировать землетрясения?
Нет. Человек не может влиять на протекание крупных геологических процессов в таких масштабах.
В интернете можно прочитать, что в ближайшие полгода ожидаются повторные сильные землетрясения, мощностью до 6,5 балла по шкале Рихтера, которые в первую очередь коснутся Кипра и греческих островов. Об этом пишет кипрская газета „Филэлефтерос“. Насколько надежны эти прогнозы?
Так же, как Турция, Кипр и Греция являются известными сейсмическими районами. Землетрясения происходят там время от времени, но точно сказать, где и когда, очень сложно. Некоторые районы потенциально более опасны, чем другие, и сейсмологи оценивают опасности статистически. Например, регион современной Турции был известен как активная территория, где ничего не происходило в течение длительного времени. Такое кажущееся молчание может означать, что приближается следующее землетрясение.
Я бы не стала доверять предсказаниям, найденным в интернете. Предсказывать землетрясения на самом деле очень сложно, если не невозможно. Нельзя сказать, что сегодня будет трясти тут, а через несколько месяцев – там. Простых связей не наблюдается.
Безопасно ли планировать отдых на курортах этих стран в 2023 году?
Путешествовать в страны, пострадавшие от землетрясений, при нормальных условиях вполне можно. Тем не менее стоит заняться самообразованием, отправляясь в страну, где велик риск землетрясений, будь то Греция, Индонезия или Япония. Руководства, информирующие о том, что делать сразу по прибытии (например, узнать, где аварийный выход из отеля) и что держать наготове (фонарик, бутылку с водой и т. д.), что делать, если произойдет землетрясение, и что делать после того, как колебания земли прекратились, есть в интернете. Подробное руководство можно найти на сайте британской независимой консалтинговой компании в области приповерхностной геофизики Reynolds international.
Если турист из Эстонии во время землетрясения окажется в многоэтажном здании, что ему делать? Чего категорически делать нельзя?
Когда земля начинает трястись, разумно укрыться где-нибудь – под столом или кроватью, и держаться за ножки, либо отойти в дальний угол комнаты, а не к дверям или окнам. Если нет ничего другого, защитить голову подушкой или руками. Не нужно двигаться во время землетрясения. Когда колебания закончатся, без паники покинуть здание (до того, как начнутся повторные толчки). Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, потому что там можно застрять, нужно использовать лестницу.
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