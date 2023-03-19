Специалисты бьют тревогу: в Эстонии – рекордное количество заболевших гепатитом А
По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется 1,5 миллиона случаев заболевания гепатитом А. Начиная с ноября прошлого года в Эстонии специалисты отмечают рост заболеваемости вирусным гепатитом А. По состоянию на 13 февраля 2023 года в Эстонии зарегистрировано 48 случаев заболевания, то есть почти в три раза больше, чем за весь 2022 год. В чем же причины? И как защититься от этой болезни? Разбирается „МК-Эстония“.
„Вирусный гепатит А – это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А, – разъясняет советник отдела эпидемиологии Департамента здоровья Ирина Донченко. – Основной источник вирусного гепатита А – инфицированный человек. Вместе с калом в окружающую среду выделяется огромное количество вирусов, счет которых исчисляется миллиардами“.
Она объясняет: вирус распространяется главным образом в результате употребления неинфицированным (и невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека, также при соприкосновении с инфицированными поверхностями.
„Это заболевание тесно связано с несоблюдением правил личной гигиены, – подчеркивает она. – Вирус выделяется с фекалиями инфицированного человека наиболее интенсивно за 2 недели до и в течение 2 недель после появления симптомов заболевания. Восприимчивость к вирусу чрезвычайно высока, и для заражения достаточно всего нескольких вирусных частиц“.
Продолжительность инкубационного периода вирусного гепатита А обычно составляет 14–28 дней (минимум – 7, максимум – 50 дней) .
Симптомы вирусного гепатита А могут варьироваться от легких до тяжелых и могут включать в себя повышение температуры тела, недомогание, снижение или исчезновение аппетита, боли и тяжесть в подложечной области или правом подреберье, тошноту, рвоту, возможна диарея.
„Проявляется желтушность склер, слизистых оболочек ротоглотки, а затем кожи. Мочa темнеет, кал oбесцвечивaется, – перечисляет Ирина Донченко. – На эти два симптома следует обратить особое внимание родителям, так как у детей в возрасте до 6 лет инфекция обычно протекает со слабо выраженной симптоматикой, и желтуха развивается лишь в 10% случаев“.
Лечения нет
„Специфического лечения вирусного гепатита А нет, – отмечает специалист. – У некоторых пациентов вирусный гепатит А рецидивирует, и только что выздоровевший человек заболевает снова в острой форме. После этого заболевание обычно заканчивается полным выздоровлением и не переходит в хроническую форму. После перенесённого вирусного гепатита А формируется стойкий пожизненный иммунитет“.
Почему же сейчас в Эстонии так много заболевших гепатитом А? Причины, по словам специалиста, следующие: согласно данным ВОЗ, вирусный гепатит А присутствует во всем мире и возникает как в виде единичных случаев, так и в виде эпидемий, которые имеют тенденцию к цикличности.
„Эпидемии, обусловленные заражением продуктов питания или питьевой воды, могут иметь взрывной характер, как, например, эпидемия в Шанхае в 1988 г., в результате которой пострадали примерно 300 000 человек, – приводит пример она. – Эпидемии также могут носить затяжной характер и затрагивать целые населенные пункты на протяжении нескольких месяцев в результате передачи инфекции от человека к человеку“.
И, по ее словам, поскольку заболеваемость в Эстонии была в последние годы низкая, образовалась большая прослойка неиммунного населения, восприимчивого к вирусу.
„С другой стороны, вирус очень устойчив к условиям внешней среды, что способствует заражению неиммунных людей вирусом гепатита А. Важную роль в распространении и передаче
вируса играют зараженные дети, которые болеют легко и у которых заболевание остается недиагностированным“, – подчеркивает Ирина Донченко.
Много, но еще не вспышка
„Хотя в настоящее время в Эстонии больше, чем обычно, зарегистрировано случаев вирусного гепатита А, – констатирует специалист, – вспышек до настоящего времени не выявлено. Зарегистрированы единичные домашние очаги или очаги в дошкольных учреждениях“.
Последняя водная вспышка вирусного гепатита А в Ляэне-Вирумаа была зарегистрирована в Сымеру в 1993 году, где в течение месяца заболели 413 жителей и 132 человека, проживающих в других местах. Массовое заражение произошло при употреблении воды из водопровода.
Последняя крупная вспышка вирусного гепатита А в Эстонии была в 2011–2012 годах, когда по всей Эстонии заболели 186 человек, из них 83 процента – в Вильяндиском уезде.
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