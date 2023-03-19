Придется „слезть“ с таблеток. Людям с зависимостью от транквилизаторов нужно будет отучаться от них(1)
В Эстонии хотят ограничить выдачу рецептов на снотворные и успокоительные препараты. Как показывают исследования, чаще всего в этих медикаментах нуждаются пожилые люди. На данный момент врач может выписывать эти лекарства так часто, как это требуется пациенту, без ограничений. В результате многие пациенты „подсаживаются“ на них, что может быть чревато побочными эффектами. Департамент лекарственных средств хочет препятствовать этому. Сообщает „МК-Эстония“.
„В Эстонии преимущественно используются успокоительные и снотворные медикаменты на основе бензодиазепинов и веществ, схожих с ними. Планируемое изменение именно этих препаратов и касается. При их длительном применении есть риск развития толерантности и зависимости, также они могут усугубить имеющееся заболевания. Кроме того, от бензодиазепинов развиваются побочные эффекты: сонливость, нарушения памяти, ухудшение равновесия, координации и скорости реакции, что в свою очередь увеличивает риск несчастных случаев и травм, особенно у пожилых людей“, – объясняет специалист бюро Департамента лекарственных средств по надзору за безопасностью Катрин Курвитс.
Такие медикаменты рекомендуется употреблять только краткосрочно – в течение 2–4 недель, и только в случаях, когда бессонница или тревожность серьезно влияют на качество жизни человека. При более длительном приеме этих препаратов развивается зависимость, а эффективность действия снижается, требуется увеличение дозировки. В результате проблема только усугубляется, и качество жизни страдает еще больше.
При более легких проблемах рекомендуется все же прибегать к нефармакологическому лечению.
Хоть каждый день по рецепту
„Из исследования, проведенного несколько лет назад, мы увидели, что использование бензодиазепинов среди нашего населения достаточно обширно. Значительное количество людей регулярно или в больших дозах принимают эти препараты. Кроме того, мы увидели недостаток в действующих ограничениях. Например, не установлено, с каким интервалом можно повторно назначать эти лекарства в максимально разрешенном количестве. Поэтому выходит, что выписать новую дозу снотворного или успокоительного можно хоть на следующий день“, – говорит Курвитс.
В течение периода с 1.11.2018 по 31.10.2019, когда проводилось исследование, в Эстонии было выписано 537 476 рецептов на снотворные и успокоительные медикаменты для 134 007 застрахованных людей. Максимально на одного человека было выписано 205 рецептов. Средний возраст пациентов, получивших рецепты, составил 62 года. Длительно принимали препараты 21% людей. С увеличением возраста растет и частота применения этих препаратов. Пожилые люди используют их в два или даже три раза чаще, чем люди 25–64 лет.
Департамент лекарственных средств хочет внести ясность и узаконить временной период, т. е. как часто можно будет выписывать успокоительные и снотворные препараты с бензодиазепинами. Ограничения по количеству препаратов есть и сейчас. Например, в отношении таблеток это 60 штук. Эти количества останутся такими же.
„На подавляющее большинство тех, кто принимает успокоительные и снотворные препараты с бензодиазепинами, наше предложение о введении дополнительных ограничений не влияет. Пациентов, принимающих эти лекарства в количестве, превышающем наше предложение,
ориентировочно 4%. Изменения направлены на то, чтобы изменить практику, когда пациенту выписывают эти лекарства в больших количествах, при которых есть риск развития толерантности и зависимости“, – уточняет Курвитс.
Быстрое, но вредное решение
На данный момент проблема в том, что врачи часто скоропалительно, не разобравшись в истоках проблемы пациента, выписывают ему успокаивающие и снотворное. С другой стороны, есть и пациенты, которые требуют от врачей все новых и новых доз лекарства и даже ходят к нескольким докторам, чтобы получить новый рецепт.
„Пациент, конечно, не виноват, он скорее жертва обстоятельств. У него есть проблема, например, тревога, бессонница, но на ее рациональное решение нет времени ни у пациента самого, ни у его врача, ни у работодателя, ни у родственников. В итоге наиболее быстрое и эффективное решение – это 100% работающее средство, как правило, из группы бензодиазепинов, хотя есть и другие группы. Коротким курсом до 2 недель такие лекарства приемлемо назначать для лечения острых проблем вроде острого стресса на работе, проблем со здоровьем – собственных или члена семьи, что вызывает сильную тревогу и нарушает ежедневный быт, проблем с засыпанием при смене часовых поясов. Реже, обычно по рекомендации психиатра, такие лекарства можно использовать более длительно. Но все же предполагается, что когда-то человек от них откажется. Редко сам, в идеале врач должен назначить схему снижения дозы, но такое бывает редко. На деле многие принимают эти лекарства годами, особенно пожилые люди“, – говорит семейный врач Сергей Саади.
По его словам, безрецептурные успокоительные редко когда помогают, поэтому и приходит на помощь рецептурное. А вот чтобы было и рецептурное, и эффективное, и 100% безопасное – такого еще не придумали. Кроме того, часто пациент хочет немедленного эффекта, особенно, если это уставший, переработавший человек, который хочет просто нормально спать.
„Известно, что 90% имеющихся у нас в арсенале снотворных не обеспечивают полноценного сна, поскольку не вводят человека в физиологические фазы глубокого сна. То есть по сути человек спит 8 часов, но циклы сна нарушены, полного восстановления организма не происходит. Это своего рода такой сладкий обман организма. В настоящее время есть несколько лекарств, которые не являются напрямую снотворными или успокоительными, а антидепрессантами, например, тразодон, но в маленькой дозе оказывают благоприятный эффект именно на глубокий сон“, – добавляет доктор.
Он признается, что пока непонятно, как врачам отучать своих пациентов и правильно снижать им дозировку лекарств.
„Хорошо бы было, если бы для врачей провели обучение на тему снижения доз таких лекарств, перевода пациентов на более безопасные альтернативы. Но мало кто знает, как правильно „отучать“ пациента от лекарства, вызывающего зависимость. Возможно, возрастет нагрузка на психиатров, куда врачи будут направлять таких пациентов. В целом у меня нет сейчас готового ответа, как я буду, например, своих, особенно пожилых, пациентов переводить с классических снотворных на что-то другое. Будем заниматься, в том числе самообразованием. Из безрецептурных средств в качестве менее полноценной альтернативы всегда остается снижение общего стресса, нормализация гигиены сна, сауна, обливания холодной водой, медитация, йога, тай-чи, иглоукалывание, массаж, растительные препараты – все это можно применять, если нет противопоказаний“, – советует врач.
Будут ли врачи использовать рецептурные аналогичные лекарства из других групп, кроме бензодиазепинов, Саади не берется предсказывать.
Не только пожилые „подсаживаются“
Семейный врач объясняет, что употребление снотворных и успокоительных широко распространено среди пожилых, т. к. проблемы со сном и тревожностью могут возникать на фоне хронических болезней. Также некоторые лекарства (например, бета-блокаторы – метопролол, беталок, бисопролол и др.) могут вызывать нарушение сна. Пожилые люди в основном мало двигаются, редко занимаются спортом, едят много углеводов – каши, макароны, хлеб, выпечку, сладкие фрукты, что способствует набору веса, нарушению метаболизма и сна.
Но также и среди молодых есть люди, попадающие под зависимость.
„Часто это женщины в возрасте 25–45 лет, перегруженные работой, семейными обязанностями, ничего не успевающие, которые также могут попасть под зависимость от снотворных. Еще и люди, использующие наркотики в любом их виде, часто применяют успокоительные и снотворные для усиления эффекта наркотических средств. Новые ограничения, возможно, один из способов на это повлиять, ведь в Эстонии купить рецептурное лекарство на другого человека очень просто. Например, выписанное на пожилого человека снотворное может выкупить любой человек, хоть сосед, и использовать его в своих целях. Но не уверен, насколько новое ограничение поможет избежать таких ситуаций“, – считает доктор Саади.
Соответствующая поправка об ограничениях уже согласована, но подписать новое постановление предстоит новому министру социальных дел после выборов в Рийгикогу. Ко всему прочему поправка включает и запрет на использование бумажных рецептов на эти препараты.
Наша справка
Список действующих веществ (в снотворных или успокоительных препаратах), которые сейчас есть в продаже и на которые может распространиться ограничение о частоте выдаче рецептов. Список может быть дополнен.
Бензодиазепины:
• диазепам (diasepaam)
• альпразолам (alprasolaam)
• клоназепам (klonasepaam)
• лоразепам (lorasepaam)
• бромазепам (bromasepaam)
• мидазолам (midasolaam)
• нитразепам (nitrasepaam)
• ремимазолам (remimasolaam)
Бензодиазепиноподобные вещества:
• зопиклон (zopikloon)
• зольпидем (zolpideem)
• эзопиклон (eszopikloon)
Комментарий Райт Пикаро, руководителя службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры:
„Снотворные и антидепрессанты, как и другие препараты, выписываемые по рецепту врача, оказываются в сфере нашего внимания, если речь идет о систематической продаже вне медицинских учреждений и аптек. Хочу отметить, что мы все же говорим о единичных случаях нарушений. Такие препараты оказываются востребованы среди людей с
наркотической зависимостью в тех ситуациях, когда у них нет возможности приобрести что-то более привычное или сильнодействующее.
Полиция занимается надзором за продажей лекарств из рук в руки в тех случаях, когда речь идет о систематической продаже без рецепта рецептурных наркотических лекарственных препаратов в больших объемах. Мы сами осуществляем надзор за такой деятельностью, например, в социальных сетях и мессенджерах в соответствующих группах. Все такие случаи рассматриваются в рамках криминального производства по статье § 184 – оборот наркотических веществ в крупных размерах. Наказанием в этом случае является тюремное заключение сроком до десяти лет.
Оборот наркотических веществ в малых объемах – это статья § 183, и наказание за нее – тюремное заключение сроком до трех лет или денежный штраф“.
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