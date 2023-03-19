Придется „слезть“ с таблеток. Людям с зависимостью от транквилизаторов нужно будет отучаться от них

На данный момент проблема в том, что врачи часто скоропалительно, не разобравшись в истоках проблемы пациента, выписывают ему успокаивающие и снотворное. С другой стороны, есть и пациенты, которые требуют от врачей все новых и новых доз лекарства и даже ходят к нескольким докторам, чтобы получить новый рецепт.

„Пациент, конечно, не виноват, он скорее жертва обстоятельств. У него есть проблема, например, тревога, бессонница, но на ее рациональное решение нет времени ни у пациента самого, ни у его врача, ни у работодателя, ни у родственников. В итоге наиболее быстрое и эффективное решение – это 100% работающее средство, как правило, из группы бензодиазепинов, хотя есть и другие группы. Коротким курсом до 2 недель такие лекарства приемлемо назначать для лечения острых проблем вроде острого стресса на работе, проблем со здоровьем – собственных или члена семьи, что вызывает сильную тревогу и нарушает ежедневный быт, проблем с засыпанием при смене часовых поясов. Реже, обычно по рекомендации психиатра, такие лекарства можно использовать более длительно. Но все же предполагается, что когда-то человек от них откажется. Редко сам, в идеале врач должен назначить схему снижения дозы, но такое бывает редко. На деле многие принимают эти лекарства годами, особенно пожилые люди“, – говорит семейный врач Сергей Саади.