Суд частично признал правоту EKRE в споре о коронавирусных постановлениях

.Суд постановил, что распоряжение правительства было неправомерным в том, что предпосылкой участия в мероприятиях считались вакцинация и наличие коронавирусного сертификата. Суд также удовлетворил часть жалобы, касающуюся требования носить маску или прикрывать рот и нос.

Суд повторил ранее озвученную позицию, что правительство не должно было вводить ограничения в таком виде и такой интенсивности.

Суд постановил, что соразмерность ограничений не была оценена на практике, важные факторы были проигнорированы или были приняты во внимание неуместные соображения.

По оценке суда, в правовом государстве человек должен иметь возможность свободно решать на основе всей доступной ему информации, с учетом состояния своего здоровья и своих убеждений, на какой риск для здоровья он готов пойти в ситуации, когда риск для жизни и здоровья связан как с заражением вирусом, так и с вакцинацией, и когда риск заражения сохраняется даже после вакцинации.

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