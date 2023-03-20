Педагог со стажем о переходе на эстонский язык обучения: „Дети справятся, не надо им мешать!“

В это время в Силламяэ учителей русского языка было много и без меня (смеется), поэтому мне предложили работать учителем эстонского языка в русской школе. И так как у меня два родных языка, русский и эстонский, то это было мне намного легче и проще.

Да… 1982-й, по-моему. Потому что в 1987-м я закончила институт. А в 1986-м году я вышла замуж, и муж работал и жил в Силламяэ. Ну и год я ездила (из Таллинна в Силламяэ. – Прим.авт.), пока учебу не окончила. А когда получила диплом, поехала в город Силламяэ.

Да. И перед школой мы переехали в Муствеэ. Мама у меня – эстонка, папа – русский, но он тоже знает прекрасно эстонский. Дома говорили на обоих языках. С мамой – на эстонском, с папой – на русском или на эстонском.

Нет. Я до этого жила возле Чудского озера, в Муствеэ. А родилась я вообще в Лууа, это недалеко от Паламузе.

Скорее всего, неожиданным. Это стало для меня сюпризом. Когда журналист из Põhjarannik позвонил поздравить, у меня в кабинете уже сидели другие журналисты, которые ждали, когда сообщат о награждении. Я сначала не очень поняла, с чем меня поздравляют. Я только сидела, слушала и толком не могла ничего сказать.

В начале интервью директор призналась: „Я так волновалась, что руки до сих пор еще трясутся“.

Директор Силламяэской эстонской основной школы Наташа Кочергина 21 февраля получила из рук президента Эстонии Алара Кариса орден Белой звезды IV степени – за содействие изучению эстонского языка и культуры в иноязычном городе. После награждения директор школы и педагог с большим стажем пришла в редакцию „МК-Эстонии“, чтобы поговорить об образовании в Эстонии и своем пути решения проблем.

У нас еще в 1994 году открылся рядом эстонский садик. И все строилось как бы по кирпичикам, чтобы после эстонского садика можно было пойти к нам в эстонскую школу. Детей из эстонских семей в принципе все же мало было, а сейчас – еще меньше. Ну вот как-то так понемножку и получилось.

Вы сказали, что очень много детей стало приходить в эстонскую школу. Как вы думаете, почему?

Так что в этом году нашей школе исполняется 30 лет. В связи с переездом в ближайшее время нас ждет много работы. Нужно все оборудование смотреть: что оставлять, что менять, что списывать. И, конечно, летом будет много дел.

Но с этой осени мы становимся государственной школой, и в связи с оптимизацией школьной сети города у нас в Силламяэ останутся две школы – Ваналинна и наша. Ваналинна останется в старом городе, а мы перезжаем в микрорайон, в здание гимназии. А гимназисты переезжают в Ida-Viru Kutsekeskus.

Тогда нам сделали пристройку. В 2002 году мы уже въехали в новое здание, и вот с тех времен мы работаем в этой школе.

Тогда школа была маленькой, в первый год у нас было всего 33 ученика. Располагались мы в здании садика, который немножко переделали под классы. Дети были в основном из эстоноговорящих семей. А затем с каждым годом стало все больше приходить детей из русскоязычных семей, и школа стала расти. Каждый год количество учеников увеличивалось, и в 1999–2000 г.г. уже это здание садика стало маленьким.

Да, хотя была еще молоденькая, и дети были маленькими. Но посоветовалась с семьей и с директором школы, где я работала – Татьяной Николаевной Осипцовой. Она меня тоже поддержала и сказала: „Почему нет? Попробуй!“ Так что поддержка была со всех сторон, и я решилась.

Так я и стала работать учителем эстонского языка. А в 1993 году открыли эстонскую школу в отдельном здании. До этого были эстонские классы в Силламяэской 4-й школе, это было как бы эстонское отделение. И вот в 1993 году в городе открыли школу, и мне предложили попробовать себя в роли директора.

Если детям из русскоязычных семей нужна была поддержка, то как вы и школа помогали им, чтобы им было проще адаптироваться?

– Ну у нас работает группа продленного дня. То есть после окончания уроков они могут еще побыть в школе, сделать там домашние задания и еще пару часов пообщаться с учителем – уже в более свободной форме.

Вы работали и в русской, и в эстонской школе. В чем разница между ними?

Я очень мало что помню (смеется). В русской школе я работала два дня в неделю, и дети у меня были еще маленькими. Поэтому я приходила, проводила уроки и спешила домой к детям. Мне некогда было особо вникать в ситуацию. На таких условиях мы и договаривались, что работаю всего два дня. Мне это подходило. Детям тоже. И это было все же достаточно давно.

Говорят, что многие русские дети после эстонской школы забывают родной язык. Это так?

Я так не думаю. Очень многие наши дети выбирают в 9-м классе третьим экзаменом русский язык. То есть обязательные экзамены – эстонский и математика, а третий предмет – по выбору. И раз они выбирают русский и достаточно хорошо его сдают, значит, они его не забыли (смеется).

Как вы думаете, Эстония справится с переходом на эстонский язык обучения?

(вздыхает) Я думаю, справится. Если это будет последовательный процесс, если ничего опять не изменится. Потому что даже у нас в городе настрой идет, и во всех садиках уже начинают заниматься на эстонском языке. В школе тоже в следующем году будет класс языкового погружения. Готовятся!

Я ничего не знаю про другие города, могу говорить только про наш город. Конечно, никто не говорит, что это будет легко. Сложно и с учителями. Но если делать все спланированно, я думаю, что все будет нормально.

Интересно получается: в целом учителей по Эстонии не хватает, но в Нарве уже рапортовали, что они укомплектовали школу персоналом. Как так? В чем секрет?