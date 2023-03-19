Украл, выпил, снова украл. Магазины подтверждают: кражи участились

За весь прошлый год на предприятиях торговли произошло 4 344 кражи, а ведь еще четыре года назад таких происшествий было почти в два раза меньше! Бытует мнение, что виной всему – введение порога в 200 евро: если человек украл товаров на меньшую сумму, уголовное дело о краже не возбуждают. Судя по цифрам, которые есть у полиции, воровать стали активнее в 2020 году, когда мир накрыла пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис. Дальше количество краж продолжило расти, а в прошлом году статистика снова сделала резкий скачок.

От 200 и выше

„Количество краж действительно увеличилось из-за порога в 200 евро. Это предвидели еще в начале осени, когда торговцы заметили, что покупательские корзины стали меньше. Для нас это был опасный знак“, – делится мнением менеджер побезопасности компании G4S Сергей Карелин.

Он добавляет, что воруют практически все.

„На основании дел G4S можно отдельно отметить, что, помимо обычных продуктов, таких как алкоголь, шоколад, сыры, косметика и брендовая одежда, также воровали, например, детские смеси и горячее питание с прилавков с горячим питанием, – рассказывает Карелин. – Защитные элементы и защитные ворота определенно повышают безопасность магазина и большую часть времени выполняют свою функцию. Так как это все-таки электронные устройства, может случиться так, что у защитного элемента или электроники ворот случается какой-то сбой, но это происходит очень редко“.

Менеджер внутреннего контроля Selver Катрин Куус подтверждает, что кражи в магазинах участились, но не только из-за порога в 200 евро – краж становится все больше и на гораздо более существенные суммы.