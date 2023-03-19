Украл, выпил, снова украл. Магазины подтверждают: кражи участились
Экономическая ситуация в Эстонии оставляет желать лучшего, цены растут как на дрожжах. В кризисные времена всегда учащаются случаи воровства, и нынешняя ситуация не стала исключением, торговые сети ловят преступников практически ежедневно. Что воры выносят из магазинов, как им это удается и чувствуют ли они себя более безнаказанными после введения порога в 200 евро для возбуждения дела – разбиралась „МК-Эстония“.
За весь прошлый год на предприятиях торговли произошло 4 344 кражи, а ведь еще четыре года назад таких происшествий было почти в два раза меньше! Бытует мнение, что виной всему – введение порога в 200 евро: если человек украл товаров на меньшую сумму, уголовное дело о краже не возбуждают. Судя по цифрам, которые есть у полиции, воровать стали активнее в 2020 году, когда мир накрыла пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис. Дальше количество краж продолжило расти, а в прошлом году статистика снова сделала резкий скачок.
От 200 и выше
„Количество краж действительно увеличилось из-за порога в 200 евро. Это предвидели еще в начале осени, когда торговцы заметили, что покупательские корзины стали меньше. Для нас это был опасный знак“, – делится мнением менеджер побезопасности компании G4S Сергей Карелин.
Он добавляет, что воруют практически все.
„На основании дел G4S можно отдельно отметить, что, помимо обычных продуктов, таких как алкоголь, шоколад, сыры, косметика и брендовая одежда, также воровали, например, детские смеси и горячее питание с прилавков с горячим питанием, – рассказывает Карелин. – Защитные элементы и защитные ворота определенно повышают безопасность магазина и большую часть времени выполняют свою функцию. Так как это все-таки электронные устройства, может случиться так, что у защитного элемента или электроники ворот случается какой-то сбой, но это происходит очень редко“.
Менеджер внутреннего контроля Selver Катрин Куус подтверждает, что кражи в магазинах участились, но не только из-за порога в 200 евро – краж становится все больше и на гораздо более существенные суммы.
„Скорее, количество краж увеличилось, потому что на многие продукты есть спрос на так называемом вторичном рынке, – считает Куус. – Профессиональный вор ворует не для себя, а для перепродажи. У воров есть чувство безнаказанности – им все равно, два или пять эпизодов воровства в реестре. Бывают случаи, когда вечером в одном магазине ловят вора, его забирает полицейский патруль, но уже на следующий день он снова ворует в другом магазине“.
Фаворитами для воров, по словам представителя магазинов Selver, всегда были алкоголь, икра, косметика, товары для здоровья и пищевые добавки, средства для бритья. В последний год, отмечает Катрин Куус, добавились сливочное масло, красная рыба, шоколад, кофе, копченые колбасы, говядина.
„Товары снабжены различными защитными элементами, не все из которых замечает рядовой покупатель. В случае преднамеренной кражи для обхода элементов безопасности в основном используются сумки или рюкзаки с подкладкой из фольги“, – объясняет Куус.
Пожилые тоже воруют
Менеджер по безопасности торговой сети Maxima Меэлис Пеэт также отмечает, что доля краж возросла достаточно сильно.
„Если раньше воровали только отдельные товары – алкоголь, косметику, бритвенные принадлежности и т. д., то в настоящее время доля краж среди продовольственных товаров значительно возросла, – констатирует Пеэт. – Больше нельзя сказать, что у нас есть один определенно доминирующий профиль вора, как в прошлом. Речь идет уже не о классическом профессиональном магазинном воришке с рюкзаком и капюшоном, воруют и вполне обычные люди. Значительно увеличилось количество краж, совершенных в кассах самообслуживания. Наибольший прирост воровства среди простых людей: матерей с детьми, пожилых людей и т. д. Люди просто не платят за продукты, и многие вынуждены делать это из-за экономической ситуации“.
В Maxima ставят защитные элементы на товары с более высокой ценой или на те, которые чаще воруют.
Менеджер по безопасности Prisma Peremarket Алар Олуп присоединяется к словам коллег: „К сожалению, попытки краж действительно участились, наша охрана ловит десятки человек в неделю“.
Основные методы работы, по словам Олупа, известны службе безопасности, а также введены дополнительные меры как в кассах самообслуживания, так и при использовании пульта.
„Мы видим рост попыток краж, особенно по части взвешивания товаров – свежие фрукты и другие продукты, которые можно взвесить самостоятельно. Более дорогие промышленные товары, а также, например, более дорогой алкоголь, снабжены защитными элементами“, – отмечает представитель Prisma.
Подтверждает общую тенденцию и начальник отдела наблюдений Rimi Кристиан Рандвер: „За последний год мы действительно направили в полицию больше заявлений о преступлениях и правонарушениях, совершенных в магазинах. Наибольший рост показали повторные кражи, совершенные отдельными лицами и группами“.
Он говорит, что в случае мошенничества с самообслуживанием также наблюдается увеличение их числа, но такое чаще совершают по глупости.
„Есть общее представление, что если мошенничество успешно провернули один раз и арест не произошел сразу же, то наказания удалось избежать. Разовый „успех“, в свою очередь, побуждает попробовать еще раз, – объясняет Рандвер. – К сожалению, это не так, поскольку мы очень успешно выявляем мошенничество постфактум и сообщаем о нем в полицию, а полиция проделывает очень хорошую работу по выявлению и наказанию виновных в мошенничестве. Поэтому для многих становится неожиданностью, когда они получают приглашение из полиции явиться к следователю на допрос для дачи объяснений по поводу совершенных махинаций и получают наказание за проступок или преступление“.
Магазины должны быть внимательнее
„В последние пару лет общее количество краж действительно имеет тенденцию к небольшому росту. Крадут в основном то, что кажется легкой добычей, – комментирует эксперт бюро превенции Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг. – В целом, кражи делятся на две группы: кражи с целью перепродажи – этим занимаются так называемые систематические воры, и кражи для личного пользования. Из магазинов обычно крадут продукты питания, товары первой необходимости, гигиенические и хозяйственные товары. Чаще всего крадут алкоголь, скорее всего, для дальнейшей перепродажи“.
Регулярные кражи, по словам Грюнберг, чаще всего совершают мужчины, которые и раньше оказывались в поле зрения полиции.
„Их прежние контакты с нами указывают на самые разные социальные проблемы, – констатирует эксперт бюро превенции Департамента полиции и погранохраны. – Вообще, магазины могут сами многое сделать, чтобы уменьшить число краж. Сотрудники зала и службы безопасности должны следить за людьми, которые подозрительно ведут себя в магазине. Также можно продумать расстановку товаров таким образом, чтобы те товары, которые чаще всего привлекают внимание воров, всегда находились, например, на виду у кассира“.
Важно, отмечает Герли Грюнберг, чтобы сами магазины обращали внимание на обеспечение безопасности своих товаров.
„Например, торговые предприятия, где установлены кассы самообслуживания, чаще становятся объектом внимания воров, – говорит Грюнберг. – Также рекомендую сотрудничать с участковыми полицейскими, которые знают местных систематических воров в лицо и могут предупредить об их деятельности“.
Что касается порога в 200 евро, по словам представителя полиции, нужно учитывать, что криминальное производство – это длинный и ресурсоемкий процесс.
„Причем в случае с кражами полиция в любом случае занимается последствиями уже случившегося, а не причинами. Если говорить о магазинных кражах, то гораздо эффективнее была бы превентивная работа не только со стороны полиции, но и при участии других учреждений. Также торговым предприятиям было бы полезно усилить безопасность своих товаров, чтобы у потенциальных воров вовсе не было возможности совершить преступление“, – добавляет Герли Грюнберг.
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Воруют не только в Эстонии
В соседних с Эстонией странах также обеспокоены ростом краж из магазинов. В Латвии это связывают с отменой коронавирусных ограничений. Bb.lv пишет, что в 2019 году было зарегистрировано 10 594 кражи, 2020 году – примерно столько же, а в 2021 – менее 6000. А в 2022 году было зафиксировано на 1508, или на 23,6%, краж больше, чем в 2021 году. Воруют, в основном, кофе, алкоголь, икру, твердый сыр, а также средства для красоты и гигиены.
Как сообщает yle.fi, ежегодно в Хельсинки регистрируют около 10 000 магазинных краж. Чуть менее 200 из них так или иначе связаны с сыром. Так, например, в магазине Lidl в восточном Хельсинки за последние годы было украдено так много сыра, что его стали хранить на складе, а желающим приобрести сыр необходимо обращаться к персоналу.
В полиции рассказывают, что алкоголь – многолетний фаворит у воров. Кроме того, в статистике выделяются такие товары, как растворимый кофе, бритвенные лезвия, а в последнее время сменные насадки для электрических зубных щеток и витамины.
Рекордная инфляция спровоцировала рост цен, в результате чего и в литовских магазинах участились кражи, пишет Delfi. По словам представителей торговых сетей, число краж в 2022 году увеличилось в разы, если сравнивать показатели с предыдущим годом. Они отметили, что с прилавков исчезает все, даже масло и кофе. Специалисты объясняют, что граждане приходят в супермаркеты и магазины воровать по разным мотивам: одни из-за бедности, другие же с намерением продать товар после кражи на вторичном рынке.
То же самое наблюдается и в Польше: за прошлый год количество магазинных краж выросло на треть. В качестве причины эксперты называют небывалый рост цен.
В российских магазинах с февраля по апрель 2022 года уровень краж вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основным „трендом“ стала кража товаров на кассах самообслуживания, говорится в документе на сайте РБК. Количество хищений такого рода возросло более чем на треть (34 процента). Кроме того, на 27 процентов увеличилось количество случаев краж продуктов вместе с корзинами.
Средняя сумма украденного составила 1,5 тыс. рублей (19 евро), что на 25 процентов выше, чем годом ранее. Чаще всего с прилавков крадут кондитерские изделия (19 процентов всех краж), колбасы (16 процентов), алкоголь (14 процентов), сыры (13 процентов), кофе и какао (7 процентов). Кражи участились также в магазинах одежды, детских товаров и продукции для дома.
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