В праздник квартирное товарищество не вывесило флаг: какое наказание последует?

Сергей также интересуется: если это обязательно, то какое наказание может быть за нарушение, кто обязан следить за выполнением закона и требовать его соблюдения?

Наш читатель задается и таким вопросом: если квартирное товарищество получит штраф за нарушение законодательства, то оплачивать его придется из средств самого КТ? То есть из денег, которые собирают с квартирособственников. И могут ли члены квартирного товарищества заставить оплатить штраф свое руководство, если виновато в этом правление КТ и его председатель?

Ну и напоследок по этой теме: может ли частное лицо проявить инициативу и самостоятельно вывесить флаг Эстонии?

Пояснения Нарвского отделения полиции:

„Требования о том, когда и как вывешивать государственный флаг, обозначены в законе о флаге: https://www.riigiteataja.ee/akt/882755?leiaKehtiv.

В случае нарушений правил вывешивания и использования государственного флага может последовать наказание, прописанное в Пенитенциарном кодексе § 271. В случае с физическим лицом это денежный штраф или арест; в случае с юридическим лицом – штраф до 960 евро. Выплата штрафа является обязательством того, кто признан виновным в нарушении закона.

Надзор за этим осуществляет Департамент полиции и погранохраны. Полиция занимается решениями по этой статье крайне редко – в среднем раз в год“.

Комментарий руководителя группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмера Янно:

Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно: „Как правило, сознательного игнорирования закона мы не фиксировали“. Фото предоставлено Нарвским отделением полиции