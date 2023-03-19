Конец эпохи? Возможно, традиционный рынок понемногу вымирает

Март полон праздников. После того, как мы отпраздновали Женский день и День родного языка, то сразу впереди маячит Кадрипяев, затем День святого Бенедикта, а затем День Марии Постной, который снова считается женским днем. В этот день принято пить красные напитки, которые придают женским щечкам румянец. Кроме того, в марте начинается весна.

Из этих праздников День Марии Постной день сильнее всего связан с традициями кулинарии, где он играет важную роль в содействии росту капусты, поэтому в некоторых местах его также называли Капустным днем. На Масленицу устраивали капустное гадание, предсказывали осенний урожай семян по заготовленным за зиму кочанам и пекли блинный пирог, чтобы капуста пустила широкие листья. В одних местах в этот день запрещалось есть капусту, в других, наоборот, варили кочан капусты и ели колбасу из свинины.