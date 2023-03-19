19.03.2023, 19:05
Конец эпохи? Возможно, традиционный рынок понемногу вымирает
Смотрите сравнение цен на рынках страны!
ФОТО: | Delfi Meedia
Мелких производителей осталось немного, а потребители предпочитают крупные торговые центры, где ниже цены и все необходимое есть в наличии, пишет Институт конъюнктуры на страницах Maaleht.
Март полон праздников. После того, как мы отпраздновали Женский день и День родного языка, то сразу впереди маячит Кадрипяев, затем День святого Бенедикта, а затем День Марии Постной, который снова считается женским днем. В этот день принято пить красные напитки, которые придают женским щечкам румянец. Кроме того, в марте начинается весна.