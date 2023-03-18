Владелец ресторанов, газет, кинотеатров: что входит в империю Маргуса Линнамяэ(1)
Миллионер Маргус Линнамяэ стремительно наращивает активы: буквально на прошлой неделе стало известно, что он купил очередной бизнес, на этот раз - логистический. „Деловые ведомости“ вспоминают, какие еще компании принадлежат Линнамяэ, которого иногда называют „единственным эстонским олигархом“.
Если вы зашли в торговый центр „Кристийне“ или „Юлемисте“ и направились в кино (при этом наслаждаясь фруктовым коктейлем), а после просмотра фильма решили прихватить корм своей собаке и заскочить в аптеку, можете быть уверены: конечный выгодополучатель у вашего шоппинга один - Маргус Линнамяэ.
Если сегодня вечером вы выбрали кинотеатр Coca-Cola Plaza, а после поужинали в расположенном через дорогу ресторане Vapiano, читая ленту издания Postimees, результат будет тем же.
Оборот компаний, принадлежащих Маргусу Линнамяэ, подбирается к миллиарду евро. За 2021-2022 финансовый год (заканчивается в апреле) MM Grupp отчитался о выручке в 893 миллионов евро.
Но с тех пор Линнамяэ купил как минимум клинику Confido (у него 70% владеющей клиникой Confido Healthcare Grupp) c 24 миллионами выручки.