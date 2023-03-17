Vabamu приглашает русскоязычную молодежь на бесплатный музейный урок. Группам из Ида-Вирумаа частично компенсируют дорожные расходы

„Музейный урок и сопровождающий его онлайн-курс на образовательной платформе Noorte Vabamu на примере событий недавней истории Эстонии помогут учащимся осознать, насколько важно ценить и сохранять нашу свободу и независимость как на национальном, так и на индивидуальном уровне, - говорит руководитель образовательных программ Vabamu Айве Пейл. - Память, понимание и оценка полученного народом опыта в недавнем прошлом помогут нам построить лучшее будущее. Анализ событий прошлого помогает современной молодежи понять, к каким разрушениям, репрессиям и ограничениям свобод могут привести войны и потеря независимости, и насколько важно внести свой вклад в защиту страны, чтобы предотвратить повторение событий“.

На музейном уроке, основанном на нравственных ценностях, обсуждается, как войны влияют на гражданское население и какой выбор люди делают во время войн и оккупации, чем люди готовы рисковать, чтобы встать на защиту своей страны, своих близких и своих свобод, и что влечет за собой этот выбор. Урок основывается на анализе пяти драматичных личных историй выбора людей. В конце урока предлагается поразмышлять о том, что каждый из нас может сделать, чтобы сохранить и ценить нашу завоеванную большим трудом национальную независимость, и свободы, которые дает демократия.

Музейный урок длится 90 минут, его можно заказать как на эстонском, так и на русском языках. Группам, прибывающим из Ида-Вирумаа и Маарду, также будут частично компенсированы дорожные расходы.

Посещение музея школьниками проходит при поддержке Министерства обороны ЭР.

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