Таллинн выделит на культурные проекты почти 154 000 евро

„В первом туре подачи ходатайств о поддержке недоходной деятельности в области культуры поступило рекордное количество заявок – в общей сложности 72. Комиссия решила поддержать 32 из них. Конкуренция высока и культурная афиша столицы остается разнообразной. Радует, что многие проекты объединяют виды искусства и в то же время ищут соприкосновения с окружающим миром“, - сказал вице-мэр Каарель Оя.

Мера поддержки адресована проходящим в Таллинне публичным культурным мероприятиям (за исключением музыкальных), которые обогащают культурную афишу столицы. Город поддерживает как новые, так и традиционные культурные мероприятия, которые отличает высокий уровень и профессионализм проведения.

Среди прочих поддержку получили следующие проекты:

Таллиннский литературный фестиваль HeadRead собирает авторов со всей Эстонии и из зарубежья, чтобы в программе было что-то интересное для каждого. В рамках фестиваля пройдут чтения стихов, литературные экскурсии, поэтические концерты и дискуссии.

Музей современного эстонского искусства обращает в этом сезоне внимание на культуру, народ и общину Украины, выражая солидарность с прибывшими сюда военными беженцами и пострадавшими от репрессий со стороны режимов художниками.

Международная выставка современного искусства COLLECTIVE ACTIONS MTÜ „Между двух миров“ в Таллиннском горхолле. Выставка дает посетителям возможность узнать разные исторические, социальные и поэтические слои Горхолла.

Продолжение серии на тему душевного здоровья „Игры науки и искусства“, организованной MTÜ Ajumängud. Мероприятия предусмотрены в том числе для школьников.

Выставка под открытым небом „Обзор: 100 лет эстонской уличной фотографии“, организованная MTÜ Juhan Kuusi Fond. Состоится в разных районах Таллинна.

Биеннале ХХ юбилейного международного фестиваля SAAL, организатор – MTÜ Teine Tants. С 21 августа по 2 сентября состоится фестиваль, в фокусе которого социальная, физическая и умственная изоляция.