Путешествие подбитого российского танка по Эстонии заканчивается. Несколько городов отказались его выставлять

В грядущие выходные танк будет находиться в Вильянди . „В начале следующей недели по просьбе волости Хийумаа мы надеемся доставить подбитый российский танк в Кярдла, а затем экспонат прибудет в военный музей в Виймси“, - сказал руководитель отдела стратегических коммуникаций Министерства обороны Томас Мелл .

Сначала танк был выставлен на площади Вабадузе в Таллинне, а затем отправился в путешествие по Эстонии. Правда, некоторые самоуправления выставлять его отказались. „Предложение о сотрудничестве отклонили Раквере, Йыхви, Нарва, Выру и Пярну“, - добавил Мелл.