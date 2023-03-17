Новости Эстонии
17.03.2023, 15:55

Путешествие подбитого российского танка по Эстонии заканчивается. Несколько городов отказались его выставлять

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Разбитый российский танк на площади Вабадузе
Разбитый российский танк на площади Вабадузе
ФОТО: Priit Simson

Разбитый танк Т-72, который объехал всю страну, в итоге будет выставлен в военном музее в Виймси.

В грядущие выходные танк будет находиться в Вильянди. „В начале следующей недели по просьбе волости Хийумаа мы надеемся доставить подбитый российский танк в Кярдла, а затем экспонат прибудет в военный музей в Виймси“, - сказал руководитель отдела стратегических коммуникаций Министерства обороны Томас Мелл.

Сначала танк был выставлен на площади Вабадузе в Таллинне, а затем отправился в путешествие по Эстонии. Правда, некоторые самоуправления выставлять его отказались. „Предложение о сотрудничестве отклонили Раквере, Йыхви, Нарва, Выру и Пярну“, - добавил Мелл.

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