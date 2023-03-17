Множество родителей не подали ходатайство о назначении школы. Таллинн продлил сроки

По данным регистра народонаселения Эстонии в Таллинне в этом году 4800 детей достигают школьного возраста, что на 140 больше, чем в прошлом году. Прием заявлений о получении места в первом классе муниципальной школы по месту жительства продлен, поскольку заявления еще не представили около 1600 родителей.

Ходатайство могут представить проживающие в Таллинне по данным регистра народонаселения Эстонии родители. Сделать это можно в интернете через систему ekool.eu . Видео-инструкции о том, как подать ходатайство, доступны на эстонском , русском и английском языке.

Заявления принимаются также на месте в Таллиннском департаменте образования (б. Эстония, 5а, 10143 Таллинн): по понедельникам с 8.15 до 17:45; по вторникам, средам и четвергам с 8.15 до 16:45, по пятницам – с 8.15 до 15:45.

При назначении места в школе основываются на законе об основном и гимназическом образовании, а также учитывают действующий в Таллинне порядок, принимая в расчет в первую очередь близость школы к дому, обучение братьев и сестер в той же школе, при возможности также предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество мест в школе, то учитывается время регистрации данных о месте жительства в регистре народонаселения. Если ходатайство не представлено, школа будет назначена Таллиннским департаментом образования на основании адреса, в соответствии с данными регистра народонаселения.

Если ребенок в соответствии с данными регистра народонаселения является жителем Таллинна, но не поступает учиться в первый класс таллиннской муниципальной школы (например, идет в частную школу, будет учиться в другом городе или уезде, за рубежом, или родитель ходатайствует об отсрочке начала всеобщего обязательного обучения), родитель должен оповестить об этом департамент образования. Форму соответствующего заявления можно найти на домашней странице Таллинна . Там же доступна подробная информация о приеме в первый класс.