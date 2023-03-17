ЧП и криминал
17.03.2023, 12:16

ФОТО | В результате столкновения такси и легковушки три человека доставлены в больницу

 

В пятницу утром в Вильянди произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

В 10.30 в Вильянди на перекрестке ул.Кеск-Кааре и бульвара Пыхья столкнулись такси фирмы Forus (Škoda) и легковой автомобиль Volkswagen. В больницу на медицинский осмотр доставлены три человека.

По предварительным данным водитель Volkswagen не уступил дорогу такси, которое двигалось по главной дороге.

В больницу были доставлены водитель Škoda и два пассажира Volkswagen.

Полиция уточняет обстоятельства аварии.

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