17.03.2023, 12:16
ФОТО | В результате столкновения такси и легковушки три человека доставлены в больницу
В 10.30 в Вильянди на перекрестке ул.Кеск-Кааре и бульвара Пыхья столкнулись такси фирмы Forus (Škoda) и легковой автомобиль Volkswagen. В больницу на медицинский осмотр доставлены три человека.
По предварительным данным водитель Volkswagen не уступил дорогу такси, которое двигалось по главной дороге.
В больницу были доставлены водитель Škoda и два пассажира Volkswagen.
Полиция уточняет обстоятельства аварии.