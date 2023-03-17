Начальник штаба ВВС Эстонии: над Балтикой российские пилоты ведут себя вежливее, чем над Черным морем

Напомним: во вторник Европейское командование вооруженных сил США в Европе сообщило, что два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя четвертого поколения Су-27 совершили „небезопасный и непрофессиональный перехват“ беспилотного летательного аппарата разведки, MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9, после чего американские ВВС были вынуждены затопить дрон в международных водах. Перед столкновением Су-27 пролетали перед MQ-9 в „безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере“, сообщили американские военные. Видео инцидента смотрите ЗДЕСЬ.

Как отмечает начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте, ничто не запрещает россиянам летать в международном воздушном пространстве, но при этом следует придерживаться существующих в авиации неписаных правил вежливости.

Над Балтийским морем российские летчики тоже подлетали в опасной близости к кораблям НАТО, но что касается поведения с самолетами НАТО над Балтийским морем, то российские пилоты, как правило, придерживаются правил вежливости, и обычно всё проходит мирно, сказал Лехисте.

„Прежде всего, у них есть еще и чисто практическая необходимость летать в воздушном пространстве вблизи Эстонии. Связь с Калининградом возможна только по морю или по воздуху. Конечно, они также выполняют свои разведывательные и наблюдательные полеты. Видимо, проверяют присутствие здесь сил НАТО. Но пока все контакты между Россией и союзниками по НАТО были в пределах нормы“, - цитирует Лехисте rus.err.

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