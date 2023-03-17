Представитель НХЛ: игры регулярного сезона возможны и в Эстонии
В четверг в Эстонию привезли один из старейших и самых известных спортивных трофеев в мире - Кубок Стэнли, трофей Североамериканской хоккейной лиги НХЛ. RusDelfi пообщались с вице-президентом по развитию бизнеса и партнерских отношений НХЛ Джоном Левики, который рассказал о планах сотрудничества с Olybet, а также поделился впечатлениями от эстонской столицы.
Кубок Стэнли, история которого насчитывает более 130 лет, достается победившей команде на три месяца. При этом каждый член команды будет владеть им в течение суток. В четверг легендарный трофей впервые прибыл в Эстонию.
По словам Джона Левики, вице-президента НХЛ по развитию бизнеса и партнерских отношений, прибытие Кубка Стэнли в Эстонию — это большой шаг в продвижении хоккея мирового уровня в регионе. „Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с OlyBet привело к такому беспрецедентному спортивному событию в Эстонии. Это свидетельствует о стремлении обоих организаций к популяризации спорта по всему миру“, — сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в спорт-баре OlyBet Bar & Grill.
Как вам Эстония, успели ли вы осмотреть Таллинн?
Очень нравится. Я здесь второй раз, Таллинн прекрасен, люди очень приветливые, фантастический Старый город. Прошлый раз я был летом, насладился видом города с парома. Сейчас немного холодно, но это не проблема, у нас в Нью-Йорке такая погода тоже бывает.
Было время посмотреть достопримечательности?
Как я уже сказал, я был прошлым летом, тогда посмотрел собор, обошел весь Старый город. Остальную страну пока не видел, но по крайней мере Таллинном насладился. Когда ты приезжаешь из США, где старым считается 300-летнее здание, видеть дома, которым по 1000 лет, просто невероятно. Особенно удивителен контраст между старинной и новой частями города.
Почему представители руководства НХЛ приехали в Таллинн?
Наши партнеры Olybet стремятся пропагандировать хоккей, развивать хоккейную культуру. Надеемся увидеть в НХЛ эстонцев. Может быть, когда-нибудь кто-то из них выиграет Кубок Стэнли. Нам нравится эта страна, этот регион, мы хотим развивать здесь хоккей.
Есть какие-то конкретные планы на будущее?
Да, конечно. Ковид нарушил на 2 года наши планы по развитию международного сотрудничества, теперь мы стараемся наверстать: будем устраивать разные мероприятия, проводить матчи. Устроим „День хоккея“, фан-тур, ищем любые возможности, взаимодействуя с такими партнерами, как Olybet.
А с Эстонским хоккейным союзом предполагаются совместные проекты?
У нас хорошие отношения со всеми европейскими федерациями, поскольку они помогают развивать игроков, которые потом приезжают играть к нам.
Знакомы ли вы с эстонским хоккеем?
Откровенно говоря, не особенно знаком. Но мы знаем, что в стране есть хоккейная культура, поэтому хотим помочь ей расти и развиваться.
В Эстонии много хоккейных болельщиков. Реально привести каких-нибудь звезд из НХЛ на мастер-класс?
Как я уже сказал, мы ищем возможности развиваться за пределами Северной Америки. Мы проводили игры в Праге, например. Есть фан-тур, который проводится по всему миру, чтобы знакомить людей с хоккеем. Есть что-то вроде тура „Зала славы“, когда можно посмотреть экипировку великих игроков прошлого. Мы стараемся работать с болельщиками, давать им возможность посмотреть что-то интересное, повеселиться. Также мы организуем трансляции в удобное для них время, чтобы растить новых фанатов НХЛ, а в перспективе - и новых хоккейных звезд.
А как насчет тренировочного лагеря для молодежи?
Мы развиваем программу уличного хоккея. Не всегда легко получить время, чтобы тренироваться на закрытых катках, поэтому хорошо, если там, где это позволяет климат, дети играют на улице. Я и сам научился в таких условиях играть в хоккей.
Игры регулярного сезона НХЛ проходили в Чехии и Финляндии. Реально когда-нибудь организовать это в Таллинне?
Конечно, все возможно. Мы стремимся привозить игроков в их родные места, чтобы они сыграли перед домашней публикой. Ничего нельзя исключать. Мы будем работать с такими партнерами, как Olybet, и вместе развивать игру.
Не могу не спросить. Сейчас много обсуждают возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры. Что вы по этому поводу думаете?
Для нас главное - развивать хоккей, развивать НХЛ.
Вы конечно знаете, что сейчас Овечкин близок к тому, чтобы побить „вечный“ рекорд Гретцки. Что вы по этому поводу думаете?
Думаю, он безусловно может это сделать, он большой мастер. Если здоровье позволит сыграть еще пару сезонов, может побить рекорд.
Любой рекорд когда-нибудь перебивают, так устроен спорт. Когда вы устанавливаете рекорд, вы понимаете, что придет новый человек и превзойдет вас. Смотря на то, как развивается игра, на каких скоростях сейчас играют, думаю, что вечных рекордов быть не может.
Сегодняшние игроки более быстрые, более физически сильные, более техничные, чем лет 30 назад. Игра не стоит на месте.
Что вы посоветуете молодым хоккеистам, которые мечтают привезти в Эстонию Кубок Стэнли?
Тренируйтесь, работайте, пробивайтесь в НХЛ. Работайте, чтобы заполучить этот трофей.
Прочитать о том, как самый известный в мире трофей Кубок Стэнли - впервые оказался в Эстонии, можно прочитать ТУТ.
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