Представитель НХЛ: игры регулярного сезона возможны и в Эстонии

Кубок Стэнли, история которого насчитывает более 130 лет, достается победившей команде на три месяца. При этом каждый член команды будет владеть им в течение суток. В четверг легендарный трофей впервые прибыл в Эстонию.

По словам Джона Левики, вице-президента НХЛ по развитию бизнеса и партнерских отношений, прибытие Кубка Стэнли в Эстонию — это большой шаг в продвижении хоккея мирового уровня в регионе. „Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с OlyBet привело к такому беспрецедентному спортивному событию в Эстонии. Это свидетельствует о стремлении обоих организаций к популяризации спорта по всему миру“, — сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в спорт-баре OlyBet Bar & Grill.

Как вам Эстония, успели ли вы осмотреть Таллинн?

Очень нравится. Я здесь второй раз, Таллинн прекрасен, люди очень приветливые, фантастический Старый город. Прошлый раз я был летом, насладился видом города с парома. Сейчас немного холодно, но это не проблема, у нас в Нью-Йорке такая погода тоже бывает.

Было время посмотреть достопримечательности?

Как я уже сказал, я был прошлым летом, тогда посмотрел собор, обошел весь Старый город. Остальную страну пока не видел, но по крайней мере Таллинном насладился. Когда ты приезжаешь из США, где старым считается 300-летнее здание, видеть дома, которым по 1000 лет, просто невероятно. Особенно удивителен контраст между старинной и новой частями города.

Почему представители руководства НХЛ приехали в Таллинн?

Наши партнеры Olybet стремятся пропагандировать хоккей, развивать хоккейную культуру. Надеемся увидеть в НХЛ эстонцев. Может быть, когда-нибудь кто-то из них выиграет Кубок Стэнли. Нам нравится эта страна, этот регион, мы хотим развивать здесь хоккей.

Есть какие-то конкретные планы на будущее?