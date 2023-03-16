ФОТО | Cамый известный в мире трофей Кубок Стэнли - впервые в Эстонии
Сегодня вечером впервые за свою 131-летнюю историю Кубок Стэнли, трофей Североамериканской хоккейной лиги (НХЛ), прибыл в Эстонию. Этим событием было отмечено двухлетнее сотрудничество НХЛ и Olybet в странах Балтии.
Кубок Стэнли, один из самых известных трофеев в мире спорта, с 1999 года преодолел более 4 миллионов миль в своих путешествиях по миру.
По словам Джона Левики, вице-президента НХЛ по развитию бизнеса и партнерских отношений, прибытие Кубка Стэнли в Эстонию — это большой шаг в продвижении хоккея мирового уровня в регионе. „Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с OlyBet привело к такому беспрецедентному спортивному событию в Эстонии. Это свидетельствует о стремлении обоих организаций к популяризации спорта по всему миру“, — сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в спорт-баре OlyBet Bar & Grill.
Директор по маркетингу OlyBet Лийна Лийв сказала, что партнерство с НХЛ стало для OlyBet невероятной возможностью. „Мы благодарны за то, что OlyBet стал частью мирового хоккея. Мы действительно видим, что доступность контента НХЛ на наших платформах также сыграла важную роль в формировании базы фанатов хоккея, и в сотрудничестве с НХЛ мы продолжим продвигать хоккей как вид спорта и в дальнейшем“, — сказала Лийв.
Кубок Стэнли — единственный трофей в профессиональном спорте, который охраняется 24 часа в сутки и сопровождается постоянным сопровождающим, известным как хранитель Кубка, который путешествует с ним примерно 300 дней в году. Филипу Притчарду, являющемуся хранителем Кубка более 30 лет, нравится эта ответственность: „Кубок Стэнли очень важен в истории спорта, и я горжусь тем, что являюсь частью его истории и успеха. Мне также нравится проводить время с победителями“, — поделился впечатлениями Притчард.
Кубок Стэнли — старейший спортивный трофей в истории спорта Северной Америки. Он был подарен в 1892 году генерал-губернатором Канады лордом Стэнли, давшим Кубку свое имя. На трофее выгравированы имена всех членов команд-победителей – на сегодняшний день это 2319 имен.
В соответствии с первоначальным замыслом лорда Стэнли, Кубок никогда не будет принадлежать одной команде - команда-победитель одалживает Кубок только на время – до того, как определится новый победитель. В настоящее время Кубок у команды Денвера „Колорадо Эвеланш“, которая в прошлом году завоевала чемпионство в третий раз.
Об OlyBet
OlyBet — крупнейшая спортивно-развлекательная платформа в странах Балтии. За последние годы OlyBet стал официальным партнером по спортивным ставкам для НХЛ и НБА, а также букмекерским и информационно-развлекательным партнером для футбольных клубов CA Osasuna, Fiorentina и Real Betis и для футболиста Луки Модрича. OlyBet создает контент и предлагает развлечения на различных платформах: спортивные ставки, игры в казино, покер и киберспорт, которые доступны как в спортивных барах, так и в онлайн-среде. OlyBet TV — это новейшая спортивная развлекательная и новостная платформа в Европе, которая позволяет любителям спорта смотреть любимый контент по всему миру.
Об НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ), организация профессиональных хоккейных команд в Северной Америке, была создана в 1917 году четырьмя канадскими командами, к которым в 1924 году присоединилась американская команда „Бостон Брюинз“. Национальная хоккейная лига (НХЛ) стала сильнейшей лигой в Северной Америке и в 1926 году стала постоянным владельцем Кубка Стэнли - трофея, олицетворяющего мировое превосходство в игре в хоккей с шайбой. Штаб-квартира лиги находится в Нью-Йорке.
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