17.03.2023, 13:20
Гражданку РФ не пропустили через эстонскую границу, обосновав запрет на въезд угрозой безопасности. Что скрывается за этой формулировкой?(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
„В ночь на 17 марта гражданке России, которая не смогла обосновать цель своей поездки и представляла угрозу общественному порядку и безопасности Эстонии, не позволили въехать в страну на погранпереходе Лухамаа. Женщине выдали запрет на въезд и отправили обратно в Россию“, - сообщили в пятницу из Департамента полиции и погранохраны.
RusDelfi поинтересовался подробностями и выяснил, что формулировка „представляет опасность…“ используется в довольно широком смысле и для понимая требует расшифровки.