19.03.2023, 09:15
На электрорынке изменился расклад. Выгодный пакет стал самым дорогим(43)
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Ради выгодной цены на электроэнергию 300 000 клиентам, присоединившимся осенью к универсальной услуге, предстоит выбрать новый пакет. Продающие электроэнергию продавцы предлагают сейчас пакеты один выгоднее другого, не говоря уже о дополнительных услугах, пишет издание Maaleht.
Как сказала член правления концерна Eesti Energia Агнес Роос, сейчас для потребителей универсальная услуга, обеспечивавшая выгодную цену за электроэнергию, стала самой дорогой. „Вот уже несколько месяцев потребители, пользующиеся этой услугой, переплачивают на несколько десятков процентов по сравнению с пакетом, предусматривающим фиксированную цену, или пакетом с биржевой ценой“, - сказала Роос.