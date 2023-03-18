Президент Карис за год так и не решил, лишать ли эстонских знаков отличия Шредера и других сторонников Кремля

Уже больше года продолжается полномасштабная агрессивная война России против Украины. Известно, что Эстония является одним из самых сильных и убежденных сторонников Украины, которую ставят в пример другим. Конечно, президент Алар Карис также делает все, что в его силах, чтобы донести до общественности мысль о необходимости помощи Украине.

Если у правительства есть бюджет, чтобы можно было помочь Украине, например, в военном отношении и дотациями на государственное строительство, у президента есть полномочия подбодрить и выделить тех, кто помогает Украине морально и материально. Стоит напомнить, что среди кавалеров наград, врученных накануне юбилея Республики, был ряд волонтеров, государственных служащих и журналистов, получивших признание за свою деятельность, связанную с Украиной.