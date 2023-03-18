18.03.2023, 20:01
Президент Карис за год так и не решил, лишать ли эстонских знаков отличия Шредера и других сторонников Кремля(10)
Обладатели высших знаков отличия Эстонии по-прежнему могут работать в „Газпроме“ и посещать соловьевские пропагандистские шоу, пишет Eesti Päevaleht.
Уже больше года продолжается полномасштабная агрессивная война России против Украины. Известно, что Эстония является одним из самых сильных и убежденных сторонников Украины, которую ставят в пример другим. Конечно, президент Алар Карис также делает все, что в его силах, чтобы донести до общественности мысль о необходимости помощи Украине.