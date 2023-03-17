17.03.2023, 10:00
Российский секретный агент со связями в ФСБ поддерживает прокремлевских эстонцев советами и деньгами(25)
ФОТО: | Delfi Meedia
Осужденная в США российский секретный агент Мария Бутина установила связь с двумя эстонскими прокремлевскими влиятельными лицами и поддерживает их как советами, так и деньгами, пишет Eesti Päevaleht.
13 марта российский пропагандистский канал „Балтия“ опубликовал обращение, в котором собираются пожертвования на судебные расходы Андрея Андронова, гражданина России, находящегося под стражей в Эстонии. Андронов — человек, недавно арестованный полицией безопасности вместе с активистами политического движения „Коос“ Айво Петерсоном и Дмитрием Роотсом.