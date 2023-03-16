Заместителя волостного старейшины поймали за рулем сильно пьяной. Оправдание: была больна

„Слухи ходят, я слышал, но я оперирую фактами, - сказал сегодня Викс порталу Delfi. - Разговоры разные, я направил запросы в Департамент полиции и погранохраны и в Регистр наказаний“.

Со слов одного из местных жителей, Веллесте попалась полиции с опьянением 1,6 промилле и при попытке скрыться. Насколько известно Delfi, инцидент имел место в начале марта. Полицейский патруль осуществлял обычный надзор за дорожным движением, когда заметил подозрительный стиль вождения автомобиля Веллесте. Она якобы пыталась скрыться, но довольно быстро ее остановили.

Производство прекратили опортунитетом

С журналистами Веллисте подробно говорить об инциденте не захотела, подчеркнув, что это ее личное дело. „Я в данный момент в отпуске“, - сказала она.

А на уточняющие вопросы ответила, что уголовное дело к настоящему времени прекращено.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что дорожный патруль проверил 1 марта на шоссе Кеава - Хыреда (волость Кехтна) внедорожник Toyota и обнаружил у водителя тяжелую степень опьянения. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, которое потом прекратили и направили материалы в прокуратуру.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Хелен Кивилоо подтвердила, что производство по уголовному делу завершили опортунитетом (что означает, что продолжение уголовного производства и наказание лица в уголовном порядке является необоснованным, поскольку вина была незначительной). На водителя возложили несколько обязанностей.

Почему она вообще села за руль в пьяном виде? „Я была больной, - ответила Веллесте. - Я не хочу это комментировать“. И повесила трубку.

Старейшина выясняет обстоятельства

На домашней страничке волости Кехтна значится, что Веллесте находится в отпуске до 24 марта. Старейшина Танель Викс сказал, что сейчас подробно тему не комментирует, так как располагает только слухами.