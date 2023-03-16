Заместителя волостного старейшины поймали за рулем сильно пьяной. Оправдание: была больна(12)
В начале марта полиция отстранила от управления автомобилем заместителя старейшины волости Кехтна Катрин Веллесте, которая находилась в тяжелой степени опьянения. Веллисте подчеркивает, что уголовное дело в отношении нее прекращено. Что касается сохранения за ней должности, то волостной старейшина Танель Викс говорит, что сейчас выясняет все обстоятельства, после чего будет принято решение.
„Слухи ходят, я слышал, но я оперирую фактами, - сказал сегодня Викс порталу Delfi. - Разговоры разные, я направил запросы в Департамент полиции и погранохраны и в Регистр наказаний“.
Со слов одного из местных жителей, Веллесте попалась полиции с опьянением 1,6 промилле и при попытке скрыться. Насколько известно Delfi, инцидент имел место в начале марта. Полицейский патруль осуществлял обычный надзор за дорожным движением, когда заметил подозрительный стиль вождения автомобиля Веллесте. Она якобы пыталась скрыться, но довольно быстро ее остановили.
Производство прекратили опортунитетом
С журналистами Веллисте подробно говорить об инциденте не захотела, подчеркнув, что это ее личное дело. „Я в данный момент в отпуске“, - сказала она.
А на уточняющие вопросы ответила, что уголовное дело к настоящему времени прекращено.
В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщили, что дорожный патруль проверил 1 марта на шоссе Кеава - Хыреда (волость Кехтна) внедорожник Toyota и обнаружил у водителя тяжелую степень опьянения. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, которое потом прекратили и направили материалы в прокуратуру.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Хелен Кивилоо подтвердила, что производство по уголовному делу завершили опортунитетом (что означает, что продолжение уголовного производства и наказание лица в уголовном порядке является необоснованным, поскольку вина была незначительной). На водителя возложили несколько обязанностей.
Почему она вообще села за руль в пьяном виде? „Я была больной, - ответила Веллесте. - Я не хочу это комментировать“. И повесила трубку.
Старейшина выясняет обстоятельства
На домашней страничке волости Кехтна значится, что Веллесте находится в отпуске до 24 марта. Старейшина Танель Викс сказал, что сейчас подробно тему не комментирует, так как располагает только слухами.
На вопрос - как по его мнению, позволительно ли то, что заместителем старейшины работает человек, который садится пьяным за руль, Викс ответил, что нет. Но вновь отметил, что нужны факты, которые можно будет проанализировать.
Катрин Веллесте беспартийная. В 2021 году на местных выборах она баллотировалась по списку Väärtuslik Kodupaik и получила 61 голос.