Кая Каллас - Штайнмайеру: нам нельзя устать в поддержке Украины, как нельзя и недооценивать Россию(7)
Премьер-министр Кая Каллас говорила на сегодняшней встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о поддержке Украины и необходимости предоставления Украине военной помощи в еще большем объеме. Стороны также обсудили вопросы безопасности Европы в более широком плане и отметили важную и растущую роль Германии в обеспечении безопасности нашего региона.
Премьер-министр Каллас подчеркнула, что нам нельзя устать поддерживать Украину, как нельзя и недооценивать Россию, у которой есть силы, средства и воля для ведения продолжительной войны. „Война должна закончиться победой Украины, а чтобы Украина победила, ей нужны наша постоянная поддержка и, прежде всего, быстрая военная помощь“, - сказала Каллас.
„Я предложила, чтобы государства-члены ЕС совместно и оперативно предоставили Украине миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы должны активизировать работу европейской оборонной промышленности. Промышленность нуждается в заказах, а правительства могут эти заказы обеспечить. Помимо поддержки Украины, это предложение важно для укрепления обороноспособности Европы в целом. Мы живем в такое время, когда европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону и обеспечивать наличие необходимого оружия, боеприпасов и потенциала“, - пояснила Каллас.
Премьер-министр отметила, что победа Украины необходима для того, чтобы прервать бесконечный цикл завоевательских войн России. „Главное здесь - привлечь к ответственности виновных в совершенных Россией военных преступлениях. Преступление агрессии - это преступление российского руководства, и мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь Путина и других преступников к суду. Для этого необходимо создать специальный суд по расследованию связанных преступлений агрессии“, - сказала Каллас.
На встрече премьер-министр Каллас обратила внимание и на то, что доходы, на которые Россия может вести войну, значительно сократились. По данным Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти и газа в январе этого года упали примерно наполовину по сравнению с январем прошлого года. По предварительным данным, снижение доходов продолжилось и в феврале. Важную роль здесь играют установленное Европейским союзом эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а также принятые в декабре и феврале решения ЕС и Большой семерки о введении потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. „Мы договорились в ЕС, что будем регулярно пересматривать предельные цены. Теперь пришло время, и предложение Эстонии заключается в дальнейшем снижении потолка цены на сырую нефть“, - сказала Каллас.
На встрече премьер-министр Каллас поблагодарила президента Штайнмайера за обеспечение безопасности нашего региона. „Германия защищала наше небо из Эмари, участвуя в миссии по обеспечению воздушного пространства стран Балтии. С 2017 года Германия является рамочным государством боевой группы НАТО в Литве. Сегодня присутствие Германии в нашем регионе усилилось, и мы это ценим“, - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что в изменившихся условиях безопасности мы все должны действовать быстрее и решительнее, чтобы обеспечить нашу собственную и коллективную безопасность.
На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества в области возобновляемой энергетики в регионе Балтийского моря, где для Эстонии и Германии важную роль играет создание морского парка ветряной энергии и сетевой инфраструктуры. В августе прошлого года главы правительств стран Балтийского моря подписали Мариенборгскую декларацию, цель которой - увеличить более чем в семь раз мощности морских ветряных парков в Балтийском море к 2030 году. В этом отношении между ведомствами Германии и Эстонии налажено очень хорошее сотрудничество. Например, немецкое сетевое предприятие 50Hertz активно участвует в инициативе энергосети Балтийского моря, возглавляемой компанией Elering.