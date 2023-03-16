Кая Каллас - Штайнмайеру: нам нельзя устать в поддержке Украины, как нельзя и недооценивать Россию

Премьер-министр Каллас подчеркнула, что нам нельзя устать поддерживать Украину, как нельзя и недооценивать Россию, у которой есть силы, средства и воля для ведения продолжительной войны. „Война должна закончиться победой Украины, а чтобы Украина победила, ей нужны наша постоянная поддержка и, прежде всего, быстрая военная помощь“, - сказала Каллас.

„Я предложила, чтобы государства-члены ЕС совместно и оперативно предоставили Украине миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы должны активизировать работу европейской оборонной промышленности. Промышленность нуждается в заказах, а правительства могут эти заказы обеспечить. Помимо поддержки Украины, это предложение важно для укрепления обороноспособности Европы в целом. Мы живем в такое время, когда европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону и обеспечивать наличие необходимого оружия, боеприпасов и потенциала“, - пояснила Каллас.

Премьер-министр отметила, что победа Украины необходима для того, чтобы прервать бесконечный цикл завоевательских войн России. „Главное здесь - привлечь к ответственности виновных в совершенных Россией военных преступлениях. Преступление агрессии - это преступление российского руководства, и мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь Путина и других преступников к суду. Для этого необходимо создать специальный суд по расследованию связанных преступлений агрессии“, - сказала Каллас.